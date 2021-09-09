Британське село почало використовувати в енергосистемі водень

Воднева суміш забезпечує енергією 668 житлових будинків та школу

Село Уінлатон на північному сході Великобританії почало опалювати будинки воднем. Використання в енергосистемі практично нешкідливого для атмосфери газу (при його спалюванні не виділяється нічого, крім пари) стане частиною зусиль британського уряду у боротьбі зі зміною клімату, – повідомляє Bloomberg.

На опалення будівель на цей час припадає близько третини викидів вуглекислого газу в Великобританії. Експерти вважають, що їх вийде скоротити швидше, якщо перевести будинки на водневе енергопостачання.

У рамках проєкту HyDeploy в газорозподільну систему Уінлатона пустили суміш природного газу з 20% водню. Новим енергоносієм забезпечується 668 житлових будинків, школа та кілька невеликих підприємств. Керівник проєктів у регіональній енергетичній компанії Northern Gas Networks (вона бере участь в HyDeploy) Тім Хардвуд вважає проєкт важливою сходинкою на шляху повної декарбонізації подачі тепла.

Тестувати опалення сумішшю газів в Уінлатоне будуть до червня 2022 року, а до 2030 року в рамках програми HyDeploy планується повністю перевести на екологічно чистий водень яке-небудь британське місто.