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    Британське село почало використовувати в енергосистемі водень

    нова енергія
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    Вид на Уінлатон з висоти пташиного польоту - Британське село почало використовувати в енергосистемі водень

    Вид на Уінлатон з висоти пташиного польоту

    Фото: Malcolm Hands

    Воднева суміш забезпечує енергією 668 житлових будинків та школу

    Село Уінлатон на північному сході Великобританії почало опалювати будинки воднем. Використання в енергосистемі практично нешкідливого для атмосфери газу (при його спалюванні не виділяється нічого, крім пари) стане частиною зусиль британського уряду у боротьбі зі зміною клімату, – повідомляє Bloomberg.

    На опалення будівель на цей час припадає близько третини викидів вуглекислого газу в Великобританії. Експерти вважають, що їх вийде скоротити швидше, якщо перевести будинки на водневе енергопостачання.

    У рамках проєкту HyDeploy в газорозподільну систему Уінлатона пустили суміш природного газу з 20% водню. Новим енергоносієм забезпечується 668 житлових будинків, школа та кілька невеликих підприємств. Керівник проєктів у регіональній енергетичній компанії Northern Gas Networks (вона бере участь в HyDeploy) Тім Хардвуд вважає проєкт важливою сходинкою на шляху повної декарбонізації подачі тепла.

    Тестувати опалення сумішшю газів в Уінлатоне будуть до червня 2022 року, а до 2030 року в рамках програми HyDeploy планується повністю перевести на екологічно чистий водень яке-небудь британське місто.

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    Теги: опалення Велика Британія село водень
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    Британське село почало використовувати в енергосистемі водень