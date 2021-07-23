У Британії відкриті для публічної демонстрації перші водневі будинки

Першими відвідувачами інноваційних будинків стануть школярі і студенти

Міністр енергетики Великобританії Анн-Марі Тревельян офіційно відкрила перші в країні будинки з побутовими приладами, якi повністю працюють на екологічно чистому водні. Два двоквартирних будинків, побудованих газорозподільними компаніями Cadent і NGN за підтримкою Державного департаменту у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії, знаходяться в англійському місті Гейтсхед, – повідомляє H2 View.

Вперше водневий будинок дасть представникам громадськості можливість заглянути в майбутнє, яке працює на водні. Інноваційні будинки обладнані бойлерами, плитами і барбекю, які працюють на водні. Техніка буде чергуватися, щоб різні виробники могли демонструвати свої інновації і отримувати відгуки користувачів. (Водневі котли розроблені виробниками Baxi Heating і Worcester Bosch, а каміни і плити – компанією BEWIS).

Водневі будинки будуть доступні для відвідин різних груп зі шкіл, коледжів і університетів з освітньою метою. Також можна буде ознайомитись з потенційною кар'єрою в зеленої економіці, в різних областях науки.

«Опалення в будинках становить значну частину вуглецевого сліду Великобританії. Для мене було честю офіційно відкрити ці нові будинки в Гейтсхеді. Хоча вони виглядають, як будь-який інший будинок, цей інноваційний проект пропонує громадськості можливість випробувати водневі технології в реальних умовах», – сказала міністр енергетики і зміни клімату Великобританії Анн-Марі Тревельян.