  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Британії відкриті для публічної демонстрації перші водневі будинки

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Один з двох демонстраційних водневих будинків - У Британії відкриті для публічної демонстрації перші водневі будинки

    Один з двох демонстраційних водневих будинків

    Фото: h2-view.com

    Першими відвідувачами інноваційних будинків стануть школярі і студенти

    Міністр енергетики Великобританії Анн-Марі Тревельян офіційно відкрила перші в країні будинки з побутовими приладами, якi повністю працюють на екологічно чистому водні. Два двоквартирних будинків, побудованих газорозподільними компаніями Cadent і NGN за підтримкою Державного департаменту у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії, знаходяться в англійському місті Гейтсхед, – повідомляє H2 View.

    Вперше водневий будинок дасть представникам громадськості можливість заглянути в майбутнє, яке працює на водні. Інноваційні будинки обладнані бойлерами, плитами і барбекю, які працюють на водні. Техніка буде чергуватися, щоб різні виробники могли демонструвати свої інновації і отримувати відгуки користувачів. (Водневі котли розроблені виробниками Baxi Heating і Worcester Bosch, а каміни і плити – компанією BEWIS).

    Водневі будинки будуть доступні для відвідин різних груп зі шкіл, коледжів і університетів з освітньою метою. Також можна буде ознайомитись з потенційною кар'єрою в зеленої економіці, в різних областях науки.

    «Опалення в будинках становить значну частину вуглецевого сліду Великобританії. Для мене було честю офіційно відкрити ці нові будинки в Гейтсхеді. Хоча вони виглядають, як будь-який інший будинок, цей інноваційний проект пропонує громадськості можливість випробувати водневі технології в реальних умовах», – сказала міністр енергетики і зміни клімату Великобританії Анн-Марі Тревельян.

    Читайте також:

    Теги: міністр студенти опалення технології Велика Британія будинок водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії відкриті для публічної демонстрації перші водневі будинки