Британські виробники віскі отримають $14 млн при переході на водень

Програма запобіжить забрудненню, еквівалентному ліквідації на дорогах 200 тис автомобілів

Уряд Великобританії оголосив про створення фонду в розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (майже 14 млн доларів), щоб допомогти лікеро-горілчаним підприємствам королівства перейти на екологічно чисті види палива. Зокрема - водень, - повідомляє H2 View.

В рамках урядової програми, призначеної для скорочення викидів вуглецю, зазначені кошти можуть отримати 17 винокурень Великобританії. З них - 11 лікеро-горілчаних заводів в Шотландії, інші - в Північній Ірландії та Англії. Умова - використання при виробництві електроенергії, отриманої за допомогою водню, біомаси та перероблених відходів.

На першому етапі фінансування винокурні отримають від 44 тис до 75 тис фунтів стерлінгів, що допоможе їм активізувати дослідження і розробки в області декарбонізації. Включаючи схеми використання водневих і біопаливних котлів в виробничих процесах.

Передбачається, що дана урядова програма допоможе запобігти забрудненню, яке еквівалентне зняттю з дороги 200 тис автомобілів.

«Ми можемо підняти тост за те, щоб прийти до більш екологічному виробництву. Кожен бізнес може зіграти свою роль в «зеленій» промислової революції, і це фінансування дозволить британським лікеро-горілчаним заводам зайняти лідируючі позиції, зробивши своє виробництво чистішим», - сказав міністр енергетики Великобританії Кваси Квартенг.