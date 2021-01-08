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    Британські виробники віскі отримають $14 млн при переході на водень

    нова енергія
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    <p>Шотландське і ірландське віскі допоможуть значно поліпшити екологію</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Британські виробники віскі отримають $14 млн при переході на водень

    Шотландське і ірландське віскі допоможуть значно поліпшити екологію

     

    Фото: vzboltay.com

    Програма запобіжить забрудненню, еквівалентному ліквідації на дорогах 200 тис автомобілів

    Уряд Великобританії оголосив про створення фонду в розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (майже 14 млн доларів), щоб допомогти лікеро-горілчаним підприємствам королівства перейти на екологічно чисті види палива. Зокрема - водень, - повідомляє H2 View.

    В рамках урядової програми, призначеної для скорочення викидів вуглецю, зазначені кошти можуть отримати 17 винокурень Великобританії. З них - 11 лікеро-горілчаних заводів в Шотландії, інші - в Північній Ірландії та Англії. Умова - використання при виробництві електроенергії, отриманої за допомогою водню, біомаси та перероблених відходів.

    На першому етапі фінансування винокурні отримають від 44 тис до 75 тис фунтів стерлінгів, що допоможе їм активізувати дослідження і розробки в області декарбонізації. Включаючи схеми використання водневих і біопаливних котлів в виробничих процесах.

    Передбачається, що дана урядова програма допоможе запобігти забрудненню, яке еквівалентне зняттю з дороги 200 тис автомобілів.

    «Ми можемо підняти тост за те, щоб прийти до більш екологічному виробництву. Кожен бізнес може зіграти свою роль в «зеленій» промислової революції, і це фінансування дозволить британським лікеро-горілчаним заводам зайняти лідируючі позиції, зробивши своє виробництво чистішим», - сказав міністр енергетики Великобританії Кваси Квартенг.

    Теги: бізнес фінансування Великобритания водень
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