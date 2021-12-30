Caterpillar та Chevron представлять у США водневий локомотив

Локомотив використовуватиметься для всіх видів залізничних перевезень

Компанії Caterpillar, BNSF Railway Company та Chevron підписали меморандум про взаєморозуміння, метою якого є розробка в США водневого локомотива. Партнери прагнутимуть створити поїзд, який працює на водневих паливних елементах, щоб продемонструвати потенціал нових технологій, – повідомляє H2 View.

Caterpillar планує спроектувати та побудувати прототип локомотива на водневих паливних елементах для всіх видів залізничних перевезень. Chevron розробить концепцію заправки паливом та інфраструктуру для підтримки використання локомотива, який буде продемонстровано на маршрутах BNSF Railway Company.

«Caterpillar досягла великих успіхів у просуванні передових технологій у галузі енергетики. Наш структурний підрозділ Progress Rail використовує ці знання та досвід для створення локомотива на водневих паливних елементах», – сказав президент з енергетики та транспорту компанії Caterpillar Джо Крід.

«Наша робота з Progress Rail та BNSF – важливий крок до просування нових варіантів використання водню на залізничному транспорті, оскільки ми прагнемо створити комерційно життєздатну водневу економіку», – сказав у свою чергу президент Chevron New Energies Джефф Густавсон.