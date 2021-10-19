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    В Естонії сорок тепловозів переобладнують для роботи на водню

    нова енергія
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    Водневі електровози будуть працювати в якості маневрових локомотивів - В Естонії сорок тепловозів переобладнують для роботи на водню

    Водневі електровози будуть працювати в якості маневрових локомотивів

    Фото: operail.com

    Кожен переобладнаний локомотив буде щорічно економити 370 тонн викидів вуглекислого газу

    Компанія по водневим рішенням OÜ Stargate Rail підписала угоду про наміри з естонською залізничною логістичною компанією Operail по перетворенню дизельних локомотивів в електровози на водневих паливних елементах. Вони будуть працювати як маневрові, – повідомляє залізничне видання Railway Supply. Естонія

    До кінця 2022 року буде побудований прототип електровоза на водневих паливних елементах. В рамках другої фази проекту компанії мають намір переобладнати ще 40 локомотивів на паливні елементи. Очікується, що після перетворення кожен локомотив буде економити 370 тонн викидів вуглекислого газу в рік.

    «Модернізація старіючих тепловозів до безвуглецевої альтернативи вже є економічно стійким рішенням і стане ще більш актуальним в майбутньому. Модернізація дозволяє повторно використовувати існуючі дизельні локомотиви, які в іншому випадку перетворилися б у непрацюючі активи», – сказав технічний директор Stargate Hydrogen Райнер Кюнгас.

    «Ми зосередили свою діяльність на забезпеченні екологічної стійкості. В Естонії це досягається за рахунок електрифікації основних залізничних ліній, але це не вирішує проблему викидів при маневрових роботах. Команда Stargate володіє досвідом і технологічними можливостями світового рівня, а наші професіонали мають навички і знання для створення сучасних локомотивів», – сказав у свою чергу голова правління Operail Рауль Тоомсалу.

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    Теги: Естонія залізниця водень
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    В Естонії сорок тепловозів переобладнують для роботи на водню