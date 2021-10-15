Британія та Китай побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню

Потужність інноваційного підприємства – 400 МВт

Британський розробник проєктів в області енергетики і природних ресурсів Oracle Power PLC і китайська енергетична компанія PowerChina International Group побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню. Підприємство потужністю 400 МВт буде виробляти 150 тонн водню на день, – повідомляють Elektrovesti.

Державна компанія PowerChina повідомила уряду Китаю про свою зацікавленість у водневому проєкті і розраховує отримати двосторонню підтримку в рамках програми китайсько-пакистанського економічного співробітництва.

Передбачається, що завод розташується в пакистанській провінції Сінд, а міста Джімпір, Гаро і Кеті Бандар згадані в якості можливих майданчиків. Електролізні установки отримуватимуть живлення від сонячної фотоелектричної генерації.

Oracle Power PLC заявила, що Пакистан ідеально підходить для розміщення великомасштабних підприємств з виробництва екологічно чистого водню через наявність землі, робочої сили та рясних поновлюваних ресурсів.

«Новий завод з виробництва зеленого водню стане першим виробничим підприємством такого роду в Пакистані, і зможе підтримувати кілька галузей, включаючи виробництво сталі, добрив, вироблення електроенергії, судноплавство й авіаційну промисловість. Крім того, водень буде імпортуватися до Китаю», – сказав генеральний директор Oracle Power PLC Нахід Мемон.