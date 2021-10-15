  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Британія та Китай побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пакистан має твердий намір декарбонізувати свою промисловість - Британія та Китай побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню

    Пакистан має твердий намір декарбонізувати свою промисловість

    Фото: planetofhotels.com

    Потужність інноваційного підприємства – 400 МВт

    Британський розробник проєктів в області енергетики і природних ресурсів Oracle Power PLC і китайська енергетична компанія PowerChina International Group побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню. Підприємство потужністю 400 МВт буде виробляти 150 тонн водню на день, – повідомляють Elektrovesti.

    Державна компанія PowerChina повідомила уряду Китаю про свою зацікавленість у водневому проєкті і розраховує отримати двосторонню підтримку в рамках програми китайсько-пакистанського економічного співробітництва.

    Передбачається, що завод розташується в пакистанській провінції Сінд, а міста Джімпір, Гаро і Кеті Бандар згадані в якості можливих майданчиків. Електролізні установки отримуватимуть живлення від сонячної фотоелектричної генерації.

    Oracle Power PLC заявила, що Пакистан ідеально підходить для розміщення великомасштабних підприємств з виробництва екологічно чистого водню через наявність землі, робочої сили та рясних поновлюваних ресурсів.

    «Новий завод з виробництва зеленого водню стане першим виробничим підприємством такого роду в Пакистані, і зможе підтримувати кілька галузей, включаючи виробництво сталі, добрив, вироблення електроенергії, судноплавство й авіаційну промисловість. Крім того, водень буде імпортуватися до Китаю», – сказав генеральний директор Oracle Power PLC Нахід Мемон.

    Читайте також:

    Теги: Китай промисловість завод Велика Британія Пакистан водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія та Китай побудують у Пакистані завод з виробництва зеленого водню