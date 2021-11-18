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    Німеччина та ОАЕ створили робочу групу з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Водневий автобус на шосе Шейха Зайда в Дубаї - Німеччина та ОАЕ створили робочу групу з виробництва зеленого водню

    Водневий автобус на шосе Шейха Зайда в Дубаї

    Фото: h2-view.com

    Емірати розуміють, що нафта не вічна, і роблять ставку на екологічно чистий енергоносій

    Створено еміратсько-німецьку робочу групу з водню та синтетичного палива. Німеччина визначила ОАЕ як країну, що має значний потенціал у виробництві відновлюваної енергії та екологічно чистого водню, оскільки в регіоні удосталь є як сонячна енергія, так і вітер, – повідомляє H2 View.

    Враховуючи даний потенціал, Німеччина та ОАЕ працюватимуть разом, щоб підтримати виробництво та інтеграцію синтетичного палива та водню для підтримки зростаючого сектора транспорту з нульовим викидом вуглецю.

    Робоча група зосередиться на реалізації конкретних проектів в якості необхідних рамкових умов для збільшення виробництва екологічно чистого водню.

    «Об'єднані Арабські Емірати мають величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії і тому є дуже добрим партнером для співпраці в галузі перспективних водневих технологій», – сказав державний секретар федерального міністерства економіки та технологій ОАЕ Андреас Файхт.

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    Теги: Німеччина ОАЕ водень
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    Німеччина та ОАЕ створили робочу групу з виробництва зеленого водню