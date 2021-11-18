Німеччина та ОАЕ створили робочу групу з виробництва зеленого водню

Емірати розуміють, що нафта не вічна, і роблять ставку на екологічно чистий енергоносій

Створено еміратсько-німецьку робочу групу з водню та синтетичного палива. Німеччина визначила ОАЕ як країну, що має значний потенціал у виробництві відновлюваної енергії та екологічно чистого водню, оскільки в регіоні удосталь є як сонячна енергія, так і вітер, – повідомляє H2 View.

Враховуючи даний потенціал, Німеччина та ОАЕ працюватимуть разом, щоб підтримати виробництво та інтеграцію синтетичного палива та водню для підтримки зростаючого сектора транспорту з нульовим викидом вуглецю.

Робоча група зосередиться на реалізації конкретних проектів в якості необхідних рамкових умов для збільшення виробництва екологічно чистого водню.

«Об'єднані Арабські Емірати мають величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії і тому є дуже добрим партнером для співпраці в галузі перспективних водневих технологій», – сказав державний секретар федерального міністерства економіки та технологій ОАЕ Андреас Файхт.