Daimler і Shell створюють вантажний коридор з 150 водневими заправними станціями

Водневий коридор протяжністю 1200 км буде готовий до 2030 року

Компанії Daimler Truck і Shell New Energies об'єднали зусилля для розробки вантажного коридору протяжністю 1200 км для важких вантажівок на водневих паливних елементах. Уздовж нього до 2030 року буде розгорнуто мережу з 150 водневих заправних станцій, передбачається, що ними будуть користуватися близько 5 тис вантажівок Mercedes-Benz, – повідомляє H2 View.

Відповідно до проекту, Shell має намір спочатку розгорнути мережу водневих заправних станцій, які об'єднують три центри з виробництва екологічно чистого водню в порту Роттердама (Нідерланди), а також в Кельні та Гамбурзі (Німеччина). В цей же час, до 2025 року, компанія Daimler Truck має намір передати клієнтам свої перші водневі вантажівки для важких умов експлуатації GenH2.

«Ми хочемо допомогти нашим клієнтам знизити рівень викидів за рахунок збільшення швидкості, з якою водневі вантажні автомобілі стануть комерційно життєздатною альтернативою дизельним вантажівкам», – сказав генеральний директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

«Shell і Daimler Truck переконані, що вантажівки на водневих паливних елементах будуть мати ключове значення для забезпечення транспортування з нейтральним викидом вуглекислого газу в майбутньому. Завдяки безпрецедентній співпраці між двома основними гравцями галузі, ми є піонерами у вирішенні питання про те, що повинно бути в першу чергу: інфраструктура або транспортні засоби. Відповідь в тому, що обидва повинні йти рука об руку», – підкреслив у свою чергу голова правління Daimler Truck Мартін Даум.