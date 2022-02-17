Друга за величиною гідроелектростанція у світі в Парагваї вироблятиме водень

Для виробництва зеленого водню використовуватиметься 50% вихідної потужності гідроелектростанції

Друга за величиною гідроелектростанція у світі із загальною піковою потужністю 14 ГВт, що знаходиться в Парагваї, буде досліджувати пілотний проект з виробництва зеленого водню з 50% електроенергії, що виробляється, – повідомляє H2 View.

Здійсненність пілотного проекту буде вивчена компаніями NeoGreen Hydrogen і Nacional de Electricidad, до дослідницької команди увійдуть розробники інфраструктури, фінансисти та інженери, які мають значний досвід розробки проектів у країнах Латинської Америки та Африки.

«Наша компанія зосереджена на створенні «зелених» галузей. Ми працюємо з найбільшими у світі промисловими компаніями і наголошуємо на формування місцевих консорціумів та забезпечення того, щоб наші проекти стимулювали економічне зростання. Парагвай має істотні ресурси для того, щоб зайняти лідируючі позиції в водневій галузі, що розвивається», – сказав президент Nacional de Electricidad Фелікс Соса.

«Ми вітаємо появу у нашій країні таких інноваційних проектів. Вони потрібні не тільки для майбутнього Парагваю, але й для всього світу», – сказав у свою чергу віце-президент Парагваю Уго Веласкес Морено.