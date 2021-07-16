Два в одному: редизайн газових мереж дозволить скоротити технологічні витрати та підготувати їх до роботи із воднем

Експерти прогнозують трикратне скорочення викидів метану в атмосферу на газових мережах

Саме зараз є унікальна можливість провести, по-перше, технічне удосконалення мереж та скоротити викиди метану в три рази. По-друге, одночасно підготувати їх до роботи з воднем та іншими синтетичними газами. Про це йшла мова на 12-му Ukrainian Energy Forum Адама Сміта, що відбувся у Києві.

Результат – трикратне скорочення викидів метану в атмосферу на газових мережах.

На форумі зазначалося, що українські газові мережі потребують класичної модернізації, подібної до тої, що у 2000-х роках було проведено у країнах Східної Європи.

У той же час декарбонізація та перехід на водневу енергетику є одним із головних трендів розвитку сучасної європейської енергетики.

І це також є викликом для української енергетичної інфраструктури.

«Наявну мережу можна переробити на систему, готову до роботи з воднем, водночас із її технічною оптимізацією під сучасне споживання. Це подібно до того, як ви купуєте необхідну вам річ, а другу – теж потрібну – отримуєте як бонус», – зазначив директор РГК Олег Никоноров на форумі Адама Сміта.

РГК 3 2020 року інвестує в дослідження та розробку майбутнього редизайну газової мережі.

«Споживання енергії все більше покриватиметься відновлюваними джерелами та синтетичними газами – такими як водень – для досягнення цілей декарбонізації. Традиційне викопне паливо втрачає свою частку, водень відіграватиме значну роль найближчим часом», – сказав Олег Никоноров.

Такий редизайн у три рази зменшить викиди метану в атмосферу при роботі газових мереж.

«Технічне удосконалення скоротить в три рази витрати технологічного газу в системі. Плюс, можливо замістити 3 млрд кубометрів природного газу в розподільних мережах воднем. Це доводять результати наших експериментів у рамках програми пілотних проектів редизайну і водневих досліджень на спецполігонах РГК», – сказав на форумі директор зі стратегії розвитку компанії Станіслав Казда.

За його словами, вже почалося тестування нових моделей газорозподільних пунктів виробництва RGCProduction, підготовлених для роботи з воднем. Н2Ready моделі обладнання, що забезпечують європейську програму декарбонізації, будуть представлені на профільній виставці в Мілані.

За останніми даними Eurostat, в 2020 році відновлювальна енергетика посіла перше місце у загальному енергетичному балансі країн Євросоюзу, та досягла 38%.

Нагадаємо, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства визнав водневий проект РГК принципово важливим для реалізації водневого потенціалу України.