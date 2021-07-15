В Австралії анонсували гігантський водневий проєкт вартістю $75 млрд

В Австралії анонсували гігантський водневий проєкт вартістю $75 млрднова енергія
У Західній Австралії днем сонячно, а вночі вітряно: ідеальні умови для зеленої енергетики
Для виробництва зеленого водню буде побудовано 50 ГВт сонячної і вітрової енергії.
На півдні Західної Австралії на території площею 15 тис. квадратних кілометрів планують створити «Західний центр зеленої енергії» (Western Green Energy Hub), в якому 50 ГВт сонячних і вітрових електростанцій будуть виробляти електроенергію для виробництва екологічно чистого водню, – повідомляють Elektrovesti.
Передбачувана вартість гігантського водневого проекту – $75 млрд. Центр буде здатний виробляти до 3,5 млн тонн зеленого водню або до 20 млн тонн зеленого аміаку на рік. Вироблену екологічно чисту продукцію використовуватимуть як всередині країни, так і для експорту. (Австралійським воднем, зокрема, вже дуже цікавляться країни Південно-Східної Азії).
Учасниками консорціуму щодо створення Western Green Energy Hub є InterContinental Energy, CWP Global і Mirning People. Перші дві компанії є ініціаторами іншого мегапроєкту Asiam Renewable Energy Hub, в рамках якого на виробництво водню повинні працювати 23 ГВт сонячних і вітрових електростанцій.
Регіон, в якому мають намір розмістити новий водневий центр, володіє відмінними вітровими і сонячними ресурсами: швидкість вітру – 9 м/с, сонячна радіація – 2000 кВт/год на квадратний метр. Передбачуваний коефіцієнт використання встановленої потужності електролізу – близько 70%.
Читайте також: