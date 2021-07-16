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    У Польщі з'являться перші автобуси на водневих паливних елементах

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    Водневий автобус Urbino 12 компанії Solaris Bus &amp; Coach - У Польщі з'являться перші автобуси на водневих паливних елементах

    Водневий автобус Urbino 12 компанії Solaris Bus & Coach

    Фото: h2-view.com

    Перший водневий автобус Urbino 12 вийде на маршрут у 2022 році

    Компанія з виробництва автобусів, електробусів, тролейбусів і трамваїв Solaris Bus & Coach підписала контракт з польським оператором громадського транспорту MZK на поставку автобусів на водневих паливних елементах Urbino 12, – повідомляє H2 View.

    Інноваційні автобуси поповнять транспортний парк компанії MZK в місті Конін (недалеко від Познані). Це будуть перші водневі автобуси в Польщі, вони будуть взяті в лізинг на чотирирічний термін. Перший Urbino 12 на водневих паливних елементах вийде на маршрут в 2022 році. На той час уже повинна бути відкрита перша в Польщі громадська воднева заправна станція.

    Водневий Urbino 12 має всі переваги повністю електричного автобуса і гарантує тривалий пробіг на одній заправці. Він може перевозити до 85 пасажирів, при цьому в транспортному засобі 37 сидячих місць. Водневе паливо зберігається в газоподібному стані в резервуарах загальним обсягом 1560 літрів, встановлених на даху автобуса.

    «Ми є свідками незвичайного моменту. Не так давно наша компанія вивела на ринок Польщі перші електробуси, а зараз ми підписуємо перший контракт на поставку водневих автобусів в Конін. Ми неодноразово заявляли, що є піонерами перетворення громадського транспорту в Польщі, водень має великі шанси стати основою трансформації суспільного транспорту по всій Європі», – сказав генеральний директор Solaris Bus & Coach Хав'єр Каллеха.

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    Теги: Польща ринок автопарк водень
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    У Польщі з'являться перші автобуси на водневих паливних елементах