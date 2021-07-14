У німецькому місті з'явиться експериментальний водневий квартал

Інноваційний район буде побудований в 2022 році на місці старого автопарку

У німецькому місті Есслінген-на-Неккарі (адміністративний округ Штутгардт) презентовано концепцію «Кліматичний квартал нового західного міста». У ній буде представлено кілька інноваційних рішень в області низьковуглецевої енергетики, таких як виробництво зеленого водню в міському середовищі, – повідомляє H2 View.

Концепція містить у собі кілька електричних гібридних автобусів від муніципальної транспортної компанії SVE Esslingen, і покриття дахів будинків сонячними батареями для забезпечення експериментального кварталу відновлюваною енергією. Унікальним є те, що сонячні панелі будуть підключатися до двох блоків електролізерів, які будуть виробляти зелений водень прямо в міському середовищі.

Міський квартал Есслінгена-на-Неккарі, в якому буде проводитися експеримент, включить в себе 450 квартир, офісних та комерційних приміщень, а також нову будівлю Есслінгенского університету прикладних наук. Район побудують на місці старого автопарку, який в 2022 році стане дослідним центром.

«Ми щасливі і пишаємося тим, що нам вдалося інтегрувати таку інноваційну концепцію енергетики в проект розвитку міста», – сказав мер Есслінгена-на-Неккарі Юрген Цігер. «Шлях до кліматичної нейтральності може лежати тільки через сонячну водневу економіку», – сказав у свою чергу керівник проекту Манфред Норберт Фіш.