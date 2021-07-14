  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У німецькому місті з'явиться експериментальний водневий квартал

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Есслінген-на-Неккарі, заснований в VIII столітті, стане прообразом нового європейського міста - У німецькому місті з'явиться експериментальний водневий квартал

    Есслінген-на-Неккарі, заснований в VIII столітті, стане прообразом нового європейського міста

    Фото: wikimapia.org

    Інноваційний район буде побудований в 2022 році на місці старого автопарку

    У німецькому місті Есслінген-на-Неккарі (адміністративний округ Штутгардт) презентовано концепцію «Кліматичний квартал нового західного міста». У ній буде представлено кілька інноваційних рішень в області низьковуглецевої енергетики, таких як виробництво зеленого водню в міському середовищі, – повідомляє H2 View.

    Концепція містить у собі кілька електричних гібридних автобусів від муніципальної транспортної компанії SVE Esslingen, і покриття дахів будинків сонячними батареями для забезпечення експериментального кварталу відновлюваною енергією. Унікальним є те, що сонячні панелі будуть підключатися до двох блоків електролізерів, які будуть виробляти зелений водень прямо в міському середовищі.

    Міський квартал Есслінгена-на-Неккарі, в якому буде проводитися експеримент, включить в себе 450 квартир, офісних та комерційних приміщень, а також нову будівлю Есслінгенского університету прикладних наук. Район побудують на місці старого автопарку, який в 2022 році стане дослідним центром.

    «Ми щасливі і пишаємося тим, що нам вдалося інтегрувати таку інноваційну концепцію енергетики в проект розвитку міста», – сказав мер Есслінгена-на-Неккарі Юрген Цігер. «Шлях до кліматичної нейтральності може лежати тільки через сонячну водневу економіку», – сказав у свою чергу керівник проекту Манфред Норберт Фіш.

    Читайте також:

    Теги: Німеччина мер водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У німецькому місті з'явиться експериментальний водневий квартал