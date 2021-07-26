Дві іспанські компанії просуватимуть водневі поїзда

Перший поїзд на водневих паливних елементах буде запущений в листопаді 2021 року

Іспанський нафтогазовий концерн Repsol і іспанська машинобудівна компанія Talgo, що спеціалізується на залізничному транспорті, оголосили про партнерство з розробки та просуванню екологічно чистих поїздів, що працюють на водні, – повідомляють Elektrovesti.

Компанія Talgo вже розробила Vittal One, електричний потяг на водневих паливних елементах для поїздок на середні відстані, який повинен бути запущений в листопаді 2021 року в демонстраційному режимі.

У партнерстві з Repsol компанія Talgo продовжить роботи з проектуванню, виробництву і введенню в експлуатацію нових поїздів, в той час як нафтогазова компанія запропонує свою інфраструктуру виробництва поновлюваного водню і логістичні можливості для постачання цим новим паливом майбутнього партнерів-залізничників.

Компанія Repsol заявила, що буде виробляти водень з біогазу, який вона отримує при переробці органічних відходів в своїх промислових центрах. Компанія також оголосила, що встановить два електролізера потужністю 100 МВт на нафтопереробному заводі в Картахені і на нафтопереробному підприємстві Petronor.

Згідно із заявою сторін, партнерство Talgo-Repsol сприятиме досягненню Іспанією однією з цілей уряду в рамках національної водневої стратегії – створенню двох ліній комерційних водневих поїздів до 2030 року.