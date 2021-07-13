У Польщі презентували водневий пасажирський поїзд Coradia iLint

До 2026 року в Польщі введуть в експлуатацію 30 потягів на водневих паливних елементах.

На випробувальному треку Інституту залізниць в польському місті Жміґруд (поблизу Вроцлава) дебютував пасажирський поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виробництва французької машинобудівної компанії Alstom, – повідомляють Elektrovesti.

Фахівці Alstom протягом двох днів презентували потяг місцевим регіональним операторам, чиновникам і засобам масової інформації. Презентація відбулася після оголошення Національного плану відновлення Польщі, що містить положення про введення до 2026 року в експлуатацію 30 поїздів із низьким рівнем викидів.

Coradia iLint – перший у світі пасажирський потяг, який працює на водневих паливних елементах. Його спеціально створили для використання на неелектрифікованих лініях, щоб забезпечити беземісійну роботу рухомого складу. Потяги вміщають 300 пасажирів, пробіг на одній заправці – 1000 км.

«Coradia iLint є точною копією бестселера продажів – Coradia Lint. Різниця лише в тяговій системі – дизельну систему замінили на паливні елементи, що гарантує відсутність викидів», – зазначив керівний директор Alstom у Польщі, Україні та країнах Балтії Славомир Налевайка.

У Alstom відзначають, що в Європейському Союзі 46% залізничних колій не електрифіковані, що формує значний ринок для використання екологічно чистих видів палива. Заміна одного дизельного регіонального поїзда на водневий призводить до зменшення обсягу річних викидів вуглекислого газу в еквіваленті викидів 400 автомобілів.