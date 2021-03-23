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    Каліфорнія виділила $4 млн на проект водневого маневрового локомотива

    нова енергія
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    Маневровий локомотив виробництва Sierra Northern Railway &nbsp; - Каліфорнія виділила $4 млн на проект водневого маневрового локомотива

    Маневровий локомотив виробництва Sierra Northern Railway

     

    Фото: ua.news

    Пілотний проект покликаний продемонструвати переваги водневої тяги

    Комісія з енергетики штату Каліфорнія виділила компанії Sierra Northern Railway і енергетичної дослідницької організації GTI майже $4 млн на виробництво маневрового локомотива на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

    Мета нового залізничного проекту – демонстрація потенціалу водневих тягових агрегатів в зниженні викидів парникових газів в порівнянні з дизельними двигунами.

    За даними Sierra Northern Railway, на маневрові локомотиви припадає значна частка споживання дизельного палива в Каліфорнії, і тому вони є відмінним випробувальним стендом для демонстрації технологій з нульовим рівнем викидів.

    Sierra Northern Railway є технічним керівником проекту. Крім GTI, партнерами компанії є Railpower Tech, Ballard Power Systems, Optifuel Systems, Valley Vision, Velocity Strategies, Газова компанія Південної Каліфорнії, Інститут транспортних досліджень Каліфорнійського університету і департамент управління якістю повітря Сакраменто.

    «Ми переконані, що наш новий проект допоможе вивести локомотивну галузь Каліфорнії на безвуглецевої шлях», – сказав президент Sierra Northern Railway Кеннан Бірд.

    Теги: США транспорт водень
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