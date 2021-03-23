Каліфорнія виділила $4 млн на проект водневого маневрового локомотива

Пілотний проект покликаний продемонструвати переваги водневої тяги

Комісія з енергетики штату Каліфорнія виділила компанії Sierra Northern Railway і енергетичної дослідницької організації GTI майже $4 млн на виробництво маневрового локомотива на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

Мета нового залізничного проекту – демонстрація потенціалу водневих тягових агрегатів в зниженні викидів парникових газів в порівнянні з дизельними двигунами.

За даними Sierra Northern Railway, на маневрові локомотиви припадає значна частка споживання дизельного палива в Каліфорнії, і тому вони є відмінним випробувальним стендом для демонстрації технологій з нульовим рівнем викидів.

Sierra Northern Railway є технічним керівником проекту. Крім GTI, партнерами компанії є Railpower Tech, Ballard Power Systems, Optifuel Systems, Valley Vision, Velocity Strategies, Газова компанія Південної Каліфорнії, Інститут транспортних досліджень Каліфорнійського університету і департамент управління якістю повітря Сакраменто.

«Ми переконані, що наш новий проект допоможе вивести локомотивну галузь Каліфорнії на безвуглецевої шлях», – сказав президент Sierra Northern Railway Кеннан Бірд.