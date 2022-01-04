ZeroAvia розробить воднево-електричні рішення для Канади

Літаки виробництва канадської компанії Bombardier отримають водневі двигуни

Авіаційний стартап ZeroAvia підписав угоду з De Havilland Canada про впровадження воднево-електричних двигунів у її літаки Dash 8-400 (близькомагістральний пасажирський лайнер для місцевих авіаліній, розроблений канадською фірмою Bombardier), – повідомляє H2 View.

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії працюватимуть над програмою створення воднево-електричного двигуна, який потім використовуватиметься для модернізації літаків De Havilland Canada з метою декарбонізації перельотів. Канадський авіаперевізник має намір придбати 50 інноваційних двигунів.

В рамках цієї програми буде розглядатися можливість використання трансмісії ZeroAvia потужністю 2 МВт для ближньомагістральних лайнерів Dash 8-400, які вважаються одними з найнадійніших турбогвинтових літаків у світі.

«De Havilland Canada досягла значних успіхів у скороченні викидів і продемонструвала велику відданість екологічній авіації, і наступним кроком буде перехід до справжнього нульового рівня викидів з використанням воднево-електричних двигунів», – сказав генеральний директор та засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.