Французька компанія AKKA представила концепцію інноваційного водневого лайнера

Літак Green & Fly розрахований на перевезення до 30 пасажирів на відстань 500 км

Французька група компаній AKKA Technologies, яка займається інженерним консалтингом та науково-дослідними роботами у сфері мобільності, презентувала концепцію нового концептуального літака на водневих паливних елементах, який отримав назву Green & Fly, – повідомляє H2 View.

Інноваційний літак розрахований на перевезення 30 пасажирів на відстань 500 км. Конструкція має ромбовидне крило для зменшення турбулентності, що дозволяє значно знизити лобовий опір. Ще одна особливість – гнучка конструкція кабіни.

«Я дуже пишаюся нашими інженерами, які вигадали концепт цього інноваційного літака. Green & Fly демонструє значний досвід нашої компанії в нових та екологічно чистих технологіях, зміцнюючи нашу позицію як кращого партнера для клієнтів, які переходять на більш екологічні продукти та рішення.

Я переконаний, що водень – одна з найбільш перспективних технологій, що відкриває шлях до нової ери в авіаційній промисловості з нульовим рівнем викидів», – сказав генеральний директор AKKA Technologies Мауро Річчі.