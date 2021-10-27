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    Французька компанія AKKA представила концепцію інноваційного водневого лайнера

    нова енергія
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    Концепт лайнера на водневих паливних елементах Green &amp; Fly - Французька компанія AKKA представила концепцію інноваційного водневого лайнера

    Концепт лайнера на водневих паливних елементах Green & Fly

    Фото: AKKA

    Літак Green & Fly розрахований на перевезення до 30 пасажирів на відстань 500 км

    Французька група компаній AKKA Technologies, яка займається інженерним консалтингом та науково-дослідними роботами у сфері мобільності, презентувала концепцію нового концептуального літака на водневих паливних елементах, який отримав назву Green & Fly, – повідомляє H2 View.

    Інноваційний літак розрахований на перевезення 30 пасажирів на відстань 500 км. Конструкція має ромбовидне крило для зменшення турбулентності, що дозволяє значно знизити лобовий опір. Ще одна особливість – гнучка конструкція кабіни.

    «Я дуже пишаюся нашими інженерами, які вигадали концепт цього інноваційного літака. Green & Fly демонструє значний досвід нашої компанії в нових та екологічно чистих технологіях, зміцнюючи нашу позицію як кращого партнера для клієнтів, які переходять на більш екологічні продукти та рішення.

    Я переконаний, що водень – одна з найбільш перспективних технологій, що відкриває шлях до нової ери в авіаційній промисловості з нульовим рівнем викидів», – сказав генеральний директор AKKA Technologies Мауро Річчі.

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    Теги: Франція літак перевезення водень
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    Французька компанія AKKA представила концепцію інноваційного водневого лайнера