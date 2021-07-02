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    General Motors зацікавився водневими двигунами для аеронавтики

    нова енергія
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    Водневі паливні системи зроблять майбутнє світової авіації максимально оптимістичним - General Motors зацікавився водневими двигунами для аеронавтики

    Водневі паливні системи зроблять майбутнє світової авіації максимально оптимістичним

    Фото: h2-view.com

    Світовий автомобільний гігант захопився водневої авіацією

    Американська корпорація General Motors і німецька компанія Liebherr-Aerospace (виробництво аерокосмічного устаткування) оголосили про співпрацю в області розробки водневих паливних елементів, які будуть використовуватися в авіаційних додатках. Нова воднева система отримала назву Hydrotec, – повідомляє H2 View.

    Компанії будуть вивчати можливості Liebherr, як провідного постачальника бортових систем для літаків, разом з лідерством General Motors в області технологій водневих паливних елементів, для розробки інтегрованої рухової системи для комерційних літаків.

    Випробування і демонстрація нового водневого паливного елемента Hydrotec будуть проходити в спеціалізованій лабораторії компанії Liebherr-Aerospace в Тулузі, Франція. Як підкреслюють в компаніях, паливні системи, що забезпечують нульовий рівень викидів і низький рівень шуму – ідеальна можливість для використання в авіації.

    «Наша технологія може задовольнити потреби клієнтів в широкому діапазоні застосувань – на суші, на морі і в повітрі, і співпраця з Liebherr може відкрити нові можливості для літаків. Технологія паливних елементів GM Hydrotec вже відмінно показала себе в автомобільних і військових програмах, де довела свою надійність. Тепер ми розробляємо аерокосмічні рішення з низьким рівнем викидів», – сказав виконавчий директор підрозділу Global Hydrotec компанії General Motors Чарлі Фриз.

    «Перехід до водневої технології означає значні модифікації систем на борту літаків, які можуть привести до підвищення їх ефективності», – сказав у свою чергу керуючий директор Liebherr-Aerospace Френсіс Карла.

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    Теги: США Німеччина Франція технології авиация водень
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    General Motors зацікавився водневими двигунами для аеронавтики