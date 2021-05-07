У США успішно пройшов запуск ракети-носія з новим водневим двигуном

Ракета Delta IV Heavy виконує місію для Національного розвідувального управління

United Launch Alliance, спільне підприємство американських аерокосмічних гігантів Boeing і Lockheed Martin, успішно запустив свою важку ракету-носій Delta IV Heavy з використанням нового двигуна, який працює на рідкому водні і рідкому кисні, – повідомляє H2 View.

Ракета складалася з трьох прискорювачів, оснащених двигунами Aerojet Rocketdyne RS-68A. Вони забезпечують загальну тягу 950 тонн.

Запуск Delta IV відбувся зі стартового комплексу Space Launch Complex-6, який розташований на території бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Надважка ракета виконує місію NROL-82 для Національного розвідувального управління.

«Неперевершена потужність Delta IV Heavy ще раз продемонструвала його роль як перевіреного національного транспортного засобу для перевезення важких вантажів, точно доставляючи їх на задану орбіту. Для нас велика честь брати участь в підтримці національної безпеки», – сказав віце-президент United Launch Alliance по урядовим і комерційним програмам Гері Венц.

United Launch Alliance був створений в грудні 2006 року. З цього часу компанія успішно виконала понад 140 висновків на орбіту різних космічних апаратів. Це метеорологічні супутники, дослідницькі апарати, військові супутники і супутники зв'язку, які забезпечують GPS-навігацію.