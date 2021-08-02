Голландські студенти представили дрон і літак з водневими двигунами

Робота над безпілотним водневим літальним апаратом велася два роки

AeroDelft, група студентів з Делфтського технологічного університету (Нідерланди), на виставці «Чисте небо», яка відбулася 31 липня, представила новий готовий до польоту прототип водневого дрона і повномасштабний літак на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

«Чисте небо» дозволило голландської студентській команді продемонструвати прогрес, досягнутий в області створення водневих літаків. Зокрема, створення прототипу водневого безпілотника, робота над яким почалася ще в 2019 році.

Крім цього, AeroDelft додатково показала відео з недавно створеним літаком Phoenix FS, що працює на рідкому водні. А також провела панельну дискусію з експертами галузі з приводу випробування і сертифікації експериментальних літаків в Нідерландах.

Треба відзначити, що Нідерланди в даний час є піонерами в області створення водневих літальних апаратів і їх застосуванні. Нещодавно безпілотні літальні апарати з водневим двигуном, розроблені спільно Технічному університетом Делфта, Королівським військово-морським флотом Нідерландів і Службою берегової охорони Нідерландів, успішно пройшли випробування у відкритому морі.