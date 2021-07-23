Водневі дрони Doosan Mobility виходять на європейський ринок

Дрон в першу чергу буде пропонуватися військовим і нафтогазовим компаніям

Компанія FRP Advanced Technologies Aerospace & Defense стала першим європейським дилером південнокорейської компанії Doosan Mobility Innovation, що пропонують рішення компанії з водневими дронамі на конкурентному ринку, – повідомляє H2 View.

У компанії FPR Advanced Technologies Aerospace & Defense заявили, що планують надавати водневий безпілотник Doosan Mobility Innovation військовим і нафтогазовим компаніям, і це буде для них оптимальним рішенням.

«Завдяки співпраці з FRP Tech ми можемо вийти на європейські ринки, які мають високий потенціал зростання. Водневий дрон повністю сумісний з європейської екологічної політикою і забезпечує довговічність. Очікується, що він буде використовуватися в самих різних областях», – сказав генеральний директор Doosan Mobility Innovation Лі Ду Сун.

«З огляду на значний час польоту, водневий дрон Doosan Mobility Innovation може змінити правила гри на ринку комерційних дронів. Вони будуть використовуватися в різних областях, від інспекцій вітряних електростанцій до громадської безпеки», – сказав в свою чергу генеральний директор FRP Tech »Франсиско Рекена Паредес.