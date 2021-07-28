Близькомагістральний лайнер Dornier 328 перейде на водень

Робота буде вестися в тісній співпраці з урядовими структурами

Німецький виробник літаків Deutsche Aircraft і компанія Universal Hydrogen оголосили про технічне співробітництво, яке направлено на декарбонізацію авіації. Разом дві компанії мають намір запропонувати технологію модульних водневих капсул Universal Hydrogen лайнерам Dornier 328 (пасажирський близькомагістральний турбогвинтовий літак), – повідомляє H2 View.

Спільними зусиллями компаній будуть проаналізовані розмір і інтеграція технології модульних капсул для зберігання водню в конструкцію Dornier 328, вартість водню і окупність проекту.

Universal Hydrogen і Deutsche Aircraft мають намір тісно співпрацювати з регіональними і федеральними органами уряду Німеччини і Європейського союзу щодо розробки, виробництва і реалізації проекту.

«Ми розглядаємо водень як єдиний реальний спосіб досягти авіації цілей Паризької угоди. Партнерство з Deutsche Aircraft прискорить досягнення нашої спільної мети – вивести авіацію на траєкторію до істинного нульового викиду вуглецю», – сказав співзасновник і генеральний директор Universal Hydrogen Пол Єременко.

«Deutsche Aircraft прагне вступити в нову еру кліматично нейтральної авіації. Ми раді використовувати технічний досвід Universal Hydrogen для оцінки безпечного і доступного використання водню на борту наших літаків», – сказав в свою чергу технічний директор Deutsche Aircraft Мартін Нюсселер.