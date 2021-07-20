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    Hyundai буде виробляти водневі системи для морських суден

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    У морських суден починається нова епоха - Hyundai буде виробляти водневі системи для морських суден

    У морських суден починається нова епоха

    Фото: h2-view.com

    Воднева рухова установка для малих суден з'явиться в 2022 році

    Компанія Hyundai Motor підписала меморандум про взаєморозуміння з Hyundai Global Service і Korea Register щодо застосування своєї технології водневих паливних елементів в силових установках морських суден. Це важлива віха для Hyundai Motor, оскільки це перше стратегічне партнерство компанії, що припускає застосування її технології систем паливних елементів в суднобудівній галузі, повідомляє H2 View.

    Співпраця дозволить Hyundai Motor стати лідером у світовій індустрії екологічно чистих плавальних засобів на водневих паливних елементах. Це може стати початком нового покоління морських суден з нульовим рівнем викидів.

    Hyundai Motor надаватиме системи водневих паливних елементів, а також технічну підтримку, Hyundai Global Service – виробляти і продавати силові водневі установки. Korea Register буде займатися стандартизацією і отриманням дозволів на комерційне використання водневих суден.

    «Ми сподіваємося, що наш багаторічний досвід і можливості в області технологій водневих паливних елементів в поєднанні з досвідом Hyundai Global Service і Korean Register в морській галузі відкриють нову еру більш екологічного та чистого судноплавства», – сказав виконавчий віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Сехун Кім.

    Воднева рухова установка для малих суден повинна з'явитися на ринку в другій половині 2022 року.

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    Теги: Південна Корея Меморандум технології водень Hyundai
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    Hyundai буде виробляти водневі системи для морських суден