Hyundai буде виробляти водневі системи для морських суден

Воднева рухова установка для малих суден з'явиться в 2022 році

Компанія Hyundai Motor підписала меморандум про взаєморозуміння з Hyundai Global Service і Korea Register щодо застосування своєї технології водневих паливних елементів в силових установках морських суден. Це важлива віха для Hyundai Motor, оскільки це перше стратегічне партнерство компанії, що припускає застосування її технології систем паливних елементів в суднобудівній галузі, повідомляє H2 View.

Співпраця дозволить Hyundai Motor стати лідером у світовій індустрії екологічно чистих плавальних засобів на водневих паливних елементах. Це може стати початком нового покоління морських суден з нульовим рівнем викидів.

Hyundai Motor надаватиме системи водневих паливних елементів, а також технічну підтримку, Hyundai Global Service – виробляти і продавати силові водневі установки. Korea Register буде займатися стандартизацією і отриманням дозволів на комерційне використання водневих суден.

«Ми сподіваємося, що наш багаторічний досвід і можливості в області технологій водневих паливних елементів в поєднанні з досвідом Hyundai Global Service і Korean Register в морській галузі відкриють нову еру більш екологічного та чистого судноплавства», – сказав виконавчий віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Сехун Кім.

Воднева рухова установка для малих суден повинна з'явитися на ринку в другій половині 2022 року.