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    Розробляється спеціальний танкер для транспортування водню

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    Концепт пілотного судна C-H2 компанії Global Energy Ventures &nbsp; - Розробляється спеціальний танкер для транспортування водню

    Концепт пілотного судна C-H2 компанії Global Energy Ventures

     

    Фото: h2-view.com

    Вантажопідйомність інноваційного морського судна – 430 тонн

    Британська компанія Global Energy Ventures приступила до розробки свого пілотного судна C-H2 для транспортування водню вантажопідйомністю 430 тонн. Передбачається, що перший танкер буде готовий до 2025 року, – повідомляє H2 View.

    Будівництво пілотного судна і подальше серійне виробництво танкерів C-H2 має багато стратегічних переваг для Global Energy Ventures. Так, аналіз попиту та пропозиції на екологічно чистий водень в період з 2025 по 2030 рік зробить C-H2 першим в світі танкером для масштабних морських перевезень зеленого водню.

    Водень буде зберігатися в двох резервуарах діаметром 12 м, що знаходяться всередині корпусу судна. Що цікаво, в якості силової установки буде використовуватися електричний двигун, що працює на водневих паливних елементах. При цьому Global Energy Ventures має намір використовувати для заправки водень з резервуарів для зберігання.

    «Танкер вантажопідйомністю 430 тонн – ідеальний розмір для задоволення потреб галузі морських перевезень зеленого водню, що розвивається в даний час. Передбачається, що пілотне судно C-H2 буде задіяно в інтегрованому ланцюжку поставок водню з Північної Австралії», – сказав головний виконавчий директор Global Energy Ventures Мартін Керолан.

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    Теги: будівництво Велика Британія флот водень
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    Розробляється спеціальний танкер для транспортування водню