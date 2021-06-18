Розробляється спеціальний танкер для транспортування водню

Вантажопідйомність інноваційного морського судна – 430 тонн

Британська компанія Global Energy Ventures приступила до розробки свого пілотного судна C-H2 для транспортування водню вантажопідйомністю 430 тонн. Передбачається, що перший танкер буде готовий до 2025 року, – повідомляє H2 View.

Будівництво пілотного судна і подальше серійне виробництво танкерів C-H2 має багато стратегічних переваг для Global Energy Ventures. Так, аналіз попиту та пропозиції на екологічно чистий водень в період з 2025 по 2030 рік зробить C-H2 першим в світі танкером для масштабних морських перевезень зеленого водню.

Водень буде зберігатися в двох резервуарах діаметром 12 м, що знаходяться всередині корпусу судна. Що цікаво, в якості силової установки буде використовуватися електричний двигун, що працює на водневих паливних елементах. При цьому Global Energy Ventures має намір використовувати для заправки водень з резервуарів для зберігання.

«Танкер вантажопідйомністю 430 тонн – ідеальний розмір для задоволення потреб галузі морських перевезень зеленого водню, що розвивається в даний час. Передбачається, що пілотне судно C-H2 буде задіяно в інтегрованому ланцюжку поставок водню з Північної Австралії», – сказав головний виконавчий директор Global Energy Ventures Мартін Керолан.