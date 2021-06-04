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    Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівку

    нова енергія
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    Модернізована важка вантажівка на водневих паливних елементах XCIENT Fuel Cell &nbsp; - Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівку

    Модернізована важка вантажівка на водневих паливних елементах XCIENT Fuel Cell

     

    Фото: h2-view.com

    Виробництво вдосконаленої моделі заплановано на серпень 2021 року

    Компанія Hyundai Motor відновила конструкцію своєї важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell на водневих паливних елементах, а також повідомила про свій намір представити вантажівку в Європі, Північній Америці та Китаї, – повідомляє H2 View.

    Hyundai сподівається, що з оновленим дизайном і продуктивністю важка вантажівка з нульовим рівнем викидів стане ще більш привабливим варіантом для корпоративних автопарків. Виробництво цієї оновленої моделі XCIENT Fuel Cell заплановано на серпень 2021 року.

    У вдосконаленої моделі сім великих резервуарів з воднем забезпечують загальну ємність 31 кг палива, а три високовольтні батареї по 72 кВт/год служать додатковим джерелом енергії. Максимальний запас ходу нової важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell становить близько 400 км, а заправка паливом займає від 8 до 20 хвилин, в залежності від температури навколишнього середовища.

    З запуском вдосконаленої моделі Hyundai планує прискорити глобальний випуск важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, і досягти продажів в Європі 1600 вантажівок до 2025 року. Також існують плани по просуванню XCIENT Fuel Cell на північноамериканському ринку і в Китаї.

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    Теги: США Китай Європа вантажівки водень Hyundai
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    Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівку