Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівку

Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівкунова енергія
Модернізована важка вантажівка на водневих паливних елементах XCIENT Fuel Cell
Виробництво вдосконаленої моделі заплановано на серпень 2021 року
Компанія Hyundai Motor відновила конструкцію своєї важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell на водневих паливних елементах, а також повідомила про свій намір представити вантажівку в Європі, Північній Америці та Китаї, – повідомляє H2 View.
Hyundai сподівається, що з оновленим дизайном і продуктивністю важка вантажівка з нульовим рівнем викидів стане ще більш привабливим варіантом для корпоративних автопарків. Виробництво цієї оновленої моделі XCIENT Fuel Cell заплановано на серпень 2021 року.
У вдосконаленої моделі сім великих резервуарів з воднем забезпечують загальну ємність 31 кг палива, а три високовольтні батареї по 72 кВт/год служать додатковим джерелом енергії. Максимальний запас ходу нової важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell становить близько 400 км, а заправка паливом займає від 8 до 20 хвилин, в залежності від температури навколишнього середовища.
З запуском вдосконаленої моделі Hyundai планує прискорити глобальний випуск важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, і досягти продажів в Європі 1600 вантажівок до 2025 року. Також існують плани по просуванню XCIENT Fuel Cell на північноамериканському ринку і в Китаї.
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