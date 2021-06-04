Hyundai презентував оновлену водневу важку вантажівку

Виробництво вдосконаленої моделі заплановано на серпень 2021 року

Компанія Hyundai Motor відновила конструкцію своєї важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell на водневих паливних елементах, а також повідомила про свій намір представити вантажівку в Європі, Північній Америці та Китаї, – повідомляє H2 View.

Hyundai сподівається, що з оновленим дизайном і продуктивністю важка вантажівка з нульовим рівнем викидів стане ще більш привабливим варіантом для корпоративних автопарків. Виробництво цієї оновленої моделі XCIENT Fuel Cell заплановано на серпень 2021 року.

У вдосконаленої моделі сім великих резервуарів з воднем забезпечують загальну ємність 31 кг палива, а три високовольтні батареї по 72 кВт/год служать додатковим джерелом енергії. Максимальний запас ходу нової важкої вантажівки XCIENT Fuel Cell становить близько 400 км, а заправка паливом займає від 8 до 20 хвилин, в залежності від температури навколишнього середовища.

З запуском вдосконаленої моделі Hyundai планує прискорити глобальний випуск важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, і досягти продажів в Європі 1600 вантажівок до 2025 року. Також існують плани по просуванню XCIENT Fuel Cell на північноамериканському ринку і в Китаї.