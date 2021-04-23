У Європі створено консорціум для просування водневих вантажівок

Члени консорціуму вже вклали 3,8 млн євро в декарбонізацію вантажного транспорту

У Європі створено великий консорціум для розробки передових технологій водневих паливних елементів для важких вантажівок. Учасники консорціуму ініціювали проект, який спрямований на декарбонізацію вантажного транспорту, і вже вклали в розробку високоефективних водневих систем 3,8 млн євро, – повідомляє H2 View.

У новий консорціум увійшли компанії Johnson Matthey, Bosch, AVL, FPT Industrial, CNRS Montpellier, AVL і CNH Industrial. Основний упор група робить на довговічність водневих паливних елементів. Що, в свою чергу, зробить інноваційні технології максимально привабливими для важких вантажівок. Передбачається, що термін служби нових паливних елементів складе не менше 30 тис годин. Цікаво, що свій проект учасники консорціуму назвали Immortal – тобто «Безсмертний».

Компанія Johnson Matthey буде працювати над каталізаторами паливних елементів і компонентами мембран. Постачальник автомобільної продукції Bosch використовує свій досвід в системах паливних елементів для розробки протоколів випробувань водневих осередків.

CNH Industrial, один з найбільших в світі виробників трансмісій для комерційних автомобілів, займеться створенням електрифікованих трансмісій. У цьому питанні їй допоможе AVL – приватна незалежна компанія з розробки систем трансмісії. Загальне керівництво проектом буде здійснювати CNRS Montpellier.

«Ставлячи перед собою амбітну мету скоротити викиди на транспорті до 2050 року на 90%, ми повинні забезпечити, щоб компанії з країн ЄС були на передових позиціях в області застосування водневих технологій. Такі проекти, як Immortal, абсолютно необхідні для підвищення конкурентоспроможності вантажівок з водневими паливними елементами – сектора, який в найближче десятиліття буде рости по експоненті», – сказав виконавчий директор Спільного підприємства по паливним елементам і водню Євросоюзу Барт Бібайк.