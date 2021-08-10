Hyundai розробляє водневі паливні елементи для мобільних генераторів

Корпорація має намір потіснити на ринку дизельні генератори

Компанії Hyundai Motor і Hyundai Electric підписали меморандум про намір розробити новий пакет водневих енергетичних блоків для мобільних генераторів і морської енергетики на основі своєї провідної системи водневих паливних елементів PEMFC Hyundai Motor для транспортних засобів, – повідомляє H2 View.

В рамках спільного проекту компанія Hyundai Motor буде поставляти системи паливних елементів і надавати технічну підтримку, в той час як Hyundai Electric буде розробляти і ставити на комерційні рейки комплект мобільного електрогенератора.

Сторони передбачають, що нова система паливних елементів змінить правила гри на ринку мобільних генераторів, де в даний час домінують дизельні електрогенератори. Водневий генератор зможе забезпечити рішення по декарбонізації різних промислових секторів, таких як портові споруди, будівельні майданчики та промислові комплекси.

«Цей меморандум підкреслює важливість надання вуглецево-нейтральних рішень в області енергетики, щоб прискорити створення стійкого водневого суспільства. Hyundai Motor продовжить розширювати потенціал технологій водневих паливних елементів, виходячи за рамки мобільних додатків і виходячи на ринок електроенергетики», – сказав виконавчий віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Group Сехун Кім.