  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Hyundai розробляє водневі паливні елементи для мобільних генераторів

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Керівники Hyundai Electric і Hyundai Motor - Hyundai розробляє водневі паливні елементи для мобільних генераторів

    Керівники Hyundai Electric і Hyundai Motor

    Фото: Hyundai Motor

    Корпорація має намір потіснити на ринку дизельні генератори

    Компанії Hyundai Motor і Hyundai Electric підписали меморандум про намір розробити новий пакет водневих енергетичних блоків для мобільних генераторів і морської енергетики на основі своєї провідної системи водневих паливних елементів PEMFC Hyundai Motor для транспортних засобів, – повідомляє H2 View.

    В рамках спільного проекту компанія Hyundai Motor буде поставляти системи паливних елементів і надавати технічну підтримку, в той час як Hyundai Electric буде розробляти і ставити на комерційні рейки комплект мобільного електрогенератора.

    Сторони передбачають, що нова система паливних елементів змінить правила гри на ринку мобільних генераторів, де в даний час домінують дизельні електрогенератори. Водневий генератор зможе забезпечити рішення по декарбонізації різних промислових секторів, таких як портові споруди, будівельні майданчики та промислові комплекси.

    «Цей меморандум підкреслює важливість надання вуглецево-нейтральних рішень в області енергетики, щоб прискорити створення стійкого водневого суспільства. Hyundai Motor продовжить розширювати потенціал технологій водневих паливних елементів, виходячи за рамки мобільних додатків і виходячи на ринок електроенергетики», – сказав виконавчий віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Group Сехун Кім.

    Читайте також:

    Теги: Південна Корея ринок Меморандум водень Hyundai
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Hyundai розробляє водневі паливні елементи для мобільних генераторів