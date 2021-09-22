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    Індійська компанія буде розвивати водневу металургію в Нідерландах

    нова енергія
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    Металургійний комбінат компанії Tata Steel в Нідерландах - Індійська компанія буде розвивати водневу металургію в Нідерландах

    Металургійний комбінат компанії Tata Steel в Нідерландах

    Фото: elektrovesti.net

    Викиди вуглекислого газу на металургійному комбінаті будуть зменшені на третину

    Індійська металургійна група Tata Steel заявила, що буде впроваджувати технології отримання відновленого заліза за допомогою водню на своєму металургійному комбінаті Ijmuiden в Нідерландах, – повідомляють Elektrovesti.

    Даний проект реалізується з метою скорочення викидів вуглекислого газу на металургійному комбінаті. Tata Steel обіцяє зменшити їх на 5 млн тонн щорічно (приблизно на третину) до 2030 року. Для цього компанія, зокрема, збирається побудувати на Ijmuiden кілька електродугових печей, щоб замінити ними доменні печі.

    Прийнявши рішення на користь водневого проекту, компанія відмовляється від оголошеної раніше ініціативи розробки технологій уловлювання та захоронення вуглекислого газу на дні Північного моря біля узбережжя Нідерландів. (Раніше передбачалося в 2027 року запустити першу чергу трубопроводу для перекачування 3 млн тонн вуглекислого газу на рік).

    «Єдиний спосіб розвитку металургійного сектора – це виробляти сталь екологічно безпечним способом. Ми можемо добитися цього тільки шляхом радикального переходу на водень і використання нових інноваційних технологій», – сказав голова правління Tata Steel Netherlands Ханс ван ден Берг.

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    Теги: Нідерланди Індія технології водень
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    Індійська компанія буде розвивати водневу металургію в Нідерландах