В Еміратах готується великий водневий проект для виробництва екологічно чистої сталі

В Об'єднаних Арабських Еміратах немає проблем ні з сонячної енергетикою, ні з вітряної

Національна енергетична компанія Абу-Дабі TAQA Group і виробник стали Emirates Steel оголосили про партнерство для розробки великомасштабного проекту по виробництву зеленого водню, який дозволить виробляти екологічно чисту сталь, – повідомляє H2 View.

Треба відзначити, що це всього лише одне з інноваційних рішень влади Об'єднаних Арабських Еміратів, яке направлено на скорочення викидів вуглекислого газу в будівельному, транспортному і промисловому секторах.

«Ми маємо намір стати визнаним лідером в області низьковуглецевої енергетики, і партнерство з Emirates Steel використовує наш спільний досвід, як для зниження загальної вартості виробництва, так і для скорочення викидів вуглекислого газу. Наша компанія здатна об'єднати провідні в світі ноу-хау в області сонячних фотоелектричних систем, води і енергії, щоб відкрити нові можливості», – сказав генеральний директор TAQA Group Джасім Хусейн Табет.

«Ми відкриваємо нову главу на нашому шляху до сталого розвитку та промисловим інноваціям. Виробництво екологічно чистої сталі за допомогою екологічно чистого виробничого процесу, заснованого на екологічно чистому водні, підтримує зусилля Emirates Steel по збереженню навколишнього середовища та її природних ресурсів», – сказав в свою чергу генеральний директор Emirates Steel Саїд Гумран Аль Ремейті.