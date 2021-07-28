В Італії за допомогою водню декарбонізують виробництво скла

Частка природного газу у виробництві може зменшитися на третину

Італійський консорціум, до складу якого входять компанії Snam, RINA, Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, STARA GLASS, UNI.GE., Stazione Sperimentale del Vetro, IFRF Italia, SGRPRO і RJC SOFT, мають намір скоротити викиди в скляної промисловості за допомогою водню, – повідомляє H2 View.

В рамках проекту Divina консорціум має намір декарбонізувати стадію плавлення скла, на яку припадає понад 50% загального споживання енергії на протязі всього процесу виробництва. Для цього в плавильних печах буде використовуватися суміш водню з природним газом.

Випробування водню в діючих печах дадуть можливість оцінити сумісність спалювання його зі склом в реальних умовах промислового виробництва, після відповідних випробувань в лабораторіях.

«Водень буде грати ключову роль в декарбонізації енергоємних секторів, таких як виробництво скла. Наш новий проект доповнює те, що ми вже робимо в сталеливарному, залізничному і керамічному секторах. Ми зможемо використовувати свою інфраструктуру і досвід, щоб полегшити впровадження водню в промисловість», – сказав генеральний директор Snam (компанія – координатор проекту) Марко Алвер.

«Після першого випробування суміші природного газу та 30% водню при обробці стали, яке ми провели в травні, наші знання використовуються для проекту Divina, що є важливою віхою на шляху до декарбонізації іншого найбільш значимого сектора італійської економіки», – сказав в свою чергу президент і головний виконавчий директор RINA Уго Салерно.