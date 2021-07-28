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    В Італії за допомогою водню декарбонізують виробництво скла

    нова енергія
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    Італійські пляшки будуть наповнені водневим вмістом - В Італії за допомогою водню декарбонізують виробництво скла

    Італійські пляшки будуть наповнені водневим вмістом

    Фото: h2-view.com

    Частка природного газу у виробництві може зменшитися на третину

    Італійський консорціум, до складу якого входять компанії Snam, RINA, Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, STARA GLASS, UNI.GE., Stazione Sperimentale del Vetro, IFRF Italia, SGRPRO і RJC SOFT, мають намір скоротити викиди в скляної промисловості за допомогою водню, – повідомляє H2 View.

    В рамках проекту Divina консорціум має намір декарбонізувати стадію плавлення скла, на яку припадає понад 50% загального споживання енергії на протязі всього процесу виробництва. Для цього в плавильних печах буде використовуватися суміш водню з природним газом.

    Випробування водню в діючих печах дадуть можливість оцінити сумісність спалювання його зі склом в реальних умовах промислового виробництва, після відповідних випробувань в лабораторіях.

    «Водень буде грати ключову роль в декарбонізації енергоємних секторів, таких як виробництво скла. Наш новий проект доповнює те, що ми вже робимо в сталеливарному, залізничному і керамічному секторах. Ми зможемо використовувати свою інфраструктуру і досвід, щоб полегшити впровадження водню в промисловість», – сказав генеральний директор Snam (компанія – координатор проекту) Марко Алвер.

    «Після першого випробування суміші природного газу та 30% водню при обробці стали, яке ми провели в травні, наші знання використовуються для проекту Divina, що є важливою віхою на шляху до декарбонізації іншого найбільш значимого сектора італійської економіки», – сказав в свою чергу президент і головний виконавчий директор RINA Уго Салерно.

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    Теги: Італія промисловість водень
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    В Італії за допомогою водню декарбонізують виробництво скла