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    Індійська компанія Tata Motors презентувала електричний міні-броньовик

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    Компактний електричний бронеавтомобіль Tata MBPV - Індійська компанія Tata Motors презентувала електричний міні-броньовик

    Компактний електричний бронеавтомобіль Tata MBPV

    Фото: 2drive.ru

    Броньований автомобіль вже прозвали «шпаківня з колесами»

    Інженери індійської компанії Tata Motors, яка випускає також і військову техніку, розробили компактний броньований автомобіль на електродвигуні MBPV (Micro Bullet-Proof Vehicle). Через незвичайний зовнішній вигляд міні-броньовик вже прозвали «шпаківня з колесами», – повідомляє 2Drive.

    Розробка MBPV стала відповіддю на потребу у захисті, якої потребують військові сили та поліція Індії в ході придушення заворушень, боротьби з терористами та вирішення внутрішніх конфліктів.

    Міні-броньовик створювався як компактний транспортний засіб для ведення бойових дій у міських умовах. Його бронювання достатньо, щоб захистити від уламків гранат та стрілецької зброї. Для використання зброї особовим складом біля оглядових вікон є бійниці, що закриваються, для ведення вогню.

    MBPV, як і багато інших виробів індійського автопрому, не відрізняється особливою красою. Як наголосив представник Tata Motors, головною метою була функціональність, а не зовнішній вигляд. Вага електричного бронеавтомобіля становить 1,1 тонни, він може нести до 200 кг корисного вантажу і має повнокероване шасі, яке значно збільшує маневреність транспортного засобу – він навіть може спускатися і підніматися сходами.

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    Теги: військові Індія автомобіль поліція
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    Індійська компанія Tata Motors презентувала електричний міні-броньовик