Південна Корея вкладає $40 млн в розробку армійського важкого водневого дрона

Вантажопідйомність нового водневого безпілотного літального апарату складе 200 кг

Компанія LIG Nex1 обрана Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї для розробки вантажного безпілотного літального апарату на водневих паливних елементах вантажопідйомністю 200 кг, – повідомляє H2 View.

Незважаючи на те, що в Південній Кореї вже створено кілька різних типів безпілотних літальних апаратів, що працюють на водні, це перший випадок, коли безпілотник буде розроблений спеціально для перевезення важких вантажів.

LIG Nex1 був обраний з-за досвіду компанії в розробці технологій водневих дронів, які включає безпілотник з навантаженням 40 кг, а також невеликий літальний апарат для військової розвідки. Ці розробки ведуться з 2020 року.

Передбачається, що новий безпілотний літальний апарат компанії LIG Nex1 буде застосовуватися в якості військового дрона для підтримки армії, флоту, авіації і морської піхоти. Безпілотники будуть транспортувати боєприпаси і предмети першої необхідності до віддаленим і ізольованим підрозділам в зонах бойових дій.

Очікується, що загальні інвестиції Південної Кореї в цей інноваційний великомасштабний проект складуть близько $40 млн протягом п'яти років.