  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Південна Корея вкладає $40 млн в розробку армійського важкого водневого дрона

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водневий безпілотник південнокорейського виробництва &nbsp; - Південна Корея вкладає $40 млн в розробку армійського важкого водневого дрона

    Водневий безпілотник південнокорейського виробництва

     

    Фото: h2-view.com

    Вантажопідйомність нового водневого безпілотного літального апарату складе 200 кг

    Компанія LIG Nex1 обрана Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї для розробки вантажного безпілотного літального апарату на водневих паливних елементах вантажопідйомністю 200 кг, – повідомляє H2 View.

    Незважаючи на те, що в Південній Кореї вже створено кілька різних типів безпілотних літальних апаратів, що працюють на водні, це перший випадок, коли безпілотник буде розроблений спеціально для перевезення важких вантажів.

    LIG Nex1 був обраний з-за досвіду компанії в розробці технологій водневих дронів, які включає безпілотник з навантаженням 40 кг, а також невеликий літальний апарат для військової розвідки. Ці розробки ведуться з 2020 року.

    Передбачається, що новий безпілотний літальний апарат компанії LIG Nex1 буде застосовуватися в якості військового дрона для підтримки армії, флоту, авіації і морської піхоти. Безпілотники будуть транспортувати боєприпаси і предмети першої необхідності до віддаленим і ізольованим підрозділам в зонах бойових дій.

    Очікується, що загальні інвестиції Південної Кореї в цей інноваційний великомасштабний проект складуть близько $40 млн протягом п'яти років.

    Читайте також:

    Південна Корея прийме на озброєння водневі дрони

    Голландські військові провели успішні випробування водневих дронів
    Теги: Південна Корея інвестиції боєприпаси безпілотник перевезення водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Південна Корея вкладає $40 млн в розробку армійського важкого водневого дрона