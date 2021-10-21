Toyota представила водневий двигун для радіокерованих дитячих машинок

Іграшка працює вдвічі довше, ніж звичайні машинки на батарейках

Компанія Toyota представила перший радіокерований автомобіль з водневим двигуном, взявши за зразок свій знаменитий водневий Toyota Mirai. Створений в масштабі 1:10 іграшковий Mirai оснащений мініатюрним водневим паливним елементом, – повідомляє H2 View.

Демонструючи інноваційні розробки Toyota в області водневих паливних елементів, радіокерована іграшка демонструє дива водневої енергетики в набагато меншому масштабі. Модель Mirai може подолати відстань вдвічі більшу, ніж звичайний радіокерований автомобіль на батарейках (звичайний водневий Mirai на одній заправці може проїхати до 640 км).

«Водень буде грати ключову роль в задоволенні наших майбутніх потреб в енергії, забезпечуючи рух з нульовим рівнем викидів. Ми створили цей іграшковий автомобіль, щоб трохи повеселитися та показати, що можна зробити з паливними елементами. Думаємо, що результати відмінні!», – сказав директор з альтернативних видів палива Toyota Девід Роджерс.

«Нам довелося зменшити всю систему паливних елементів до розмірів радіокерованого автомобіля, що поставило наших інженерів перед серйозним завданням. Але наша технологія паливних елементів заснована на виробництві друкованих плат, яким можна надати будь-якого розміру та форми. Тому особливих проблем не було», – сказав у свою чергу генеральний директор Bramble Energy (компанія займається паливними елементами) Том Мейсон.