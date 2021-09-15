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    Шотландські школярі влаштували змагання по водневим автомобілям lego

    нова енергія
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    Автомобіль LEGO на водневим паливним елементі - Шотландські школярі влаштували змагання по водневим автомобілям lego

    Автомобіль LEGO на водневим паливним елементі

    Фото: Arcola Energy

    Переможця змагань визначать у листопаді в ході конференції зі зміни клімату

    Школярі Шотландії використовують мініатюрні водневі паливні елементи для живлення автомобілів lego в новому змаганні. У рамках конкурсу хлопцям і дівчаткам було запропоновано розробити екологічний автомобіль, який зроблений з конструктора i що працює на водні. Переможе той, чия машинка проїде більшу відстань, – повідомляє H2 View.

    Конкурс проводиться в рамках навчальної програми Hydrogen Challenge, в ньому беруть участь 7 тис. учнів шотландських шкіл. Спочатку будуть визначатися переможці з кожного міста, а потім вони візьмуть участь у фіналі змагань у Глазго під час COP26 – конференції зі зміни клімату, яка пройде 1-12 листопада. Змагання задумано компаніями Arcola Energy, ITM Power і ScottishPower, що очікує на переможця, не розголошується – це сюрприз.

    «Через два тижні Шотландія стане місцем проведення одного з найважливіших кліматичних самітів в історії, і ми хочемо привнести трохи енергії та хвилювання навколо COP26 завдяки таким незвичайним змаганням. Програма Hydrogen Challenge допоможе шотландським школярам зрозуміти, як екологічно чистий водень може допомогти декарбонізувати наше повсякденне життя», – сказав директор по водню ScottishPower Баррі Каррутерс.

    «Ці іграшкові автомобілі, що працюють на водні, будуються поколінням, яке успадкує водневу технологію, яку ми і створюємо сьогодні. Ми сподіваємося навчитися у них так само, як і вони у нас», – сказав у свою чергу генеральний директор ITM Power Грем Кулі.

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    Теги: конкурс Шотландія автомобіль школярі водень
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    Шотландські школярі влаштували змагання по водневим автомобілям lego