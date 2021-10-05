Іспанська компанія тестує водневий локомотив з двома двигунами

Випробування інноваційного локомотива триватимуть до кінця 2021 року

На околиці Мадрида і заході країни іспанська компанія Talgo почала випробування інноваційного локомотива, який буде отримувати живлення постійним струмом 3кВ від водневих паливних елементів. Прототипом нових водневих локомотивів стала модель Travca, яка спочатку використовувалася для серії поїздів Renfe-130, – повідомляють Elektrovesti. Іспанія

Компанія Talgo буде проводити випробування водневого локомотива з двома двигунами до кінця 2021 року. В ході тестів локомотив транспортує п'ять вагонів на околиці Мадрида і на декількох лініях в Естремадура (захід Іспанії). Відстань між дозаправками становить близько 800 км.

Водневий локомотив Travca призначений для приміських і регіональних маршрутів, він важить 142 тонни і розвиває максимальну швидкість 140 км/год. Компанія Talgo зазначає, що лінії, за якими курсує поїзд, дуже різноманітні, на деяких ділянках є значний ухил.

У новому локомотиві Travca не так багато вільного місця, тому водневі паливні елементи і баки з паливом встановлені в вагонах. Інноваційний рухомий склад курсує зараз як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих ділянках залізниці Іспанії.