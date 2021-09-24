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    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні

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    Pesa побудувала водневий локомотив - Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Pesa побудувала водневий локомотив
    Зображення: Pesa

    Компанія Pesa побудувала водневий локомотив, який працює без машиніста

    Польська Pesa презентувала водневий локомотив, який може працювати без машиніста. Управління здійснюється з пульта дистанційного керування.

    Однієї заправки вистачає на добу роботи локомотива. Локомотив має резервуари, в які заправляється 175 кг водню. Загальна потужність електричних двигунів машини – майже тисяча кінських сил. Стабільність роботи системи підтримує батарея ємністю 167,7 кіловат-години.

    Локомотив здатен вести потяги вагою до 3,2 тис. тонн.

    Новинку побудовано на базі SM42 – це дизельні локомотиви, більшість з яких було побудовано ще 40-50 років тому.

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    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні
    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні

    Водень стає все більш популярним пальним серед машинобудівельних компаній. Так, нещодавно стало відомо, що на водень переведуть найпопулярніший у світі гібридний автомобіль Toyota Prius. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: водень
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    Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні