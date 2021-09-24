Поляки показали безпілотний локомотив, який працює на водні

Компанія Pesa побудувала водневий локомотив, який працює без машиніста

Польська Pesa презентувала водневий локомотив, який може працювати без машиніста. Управління здійснюється з пульта дистанційного керування.

Однієї заправки вистачає на добу роботи локомотива. Локомотив має резервуари, в які заправляється 175 кг водню. Загальна потужність електричних двигунів машини – майже тисяча кінських сил. Стабільність роботи системи підтримує батарея ємністю 167,7 кіловат-години.

Локомотив здатен вести потяги вагою до 3,2 тис. тонн.

Новинку побудовано на базі SM42 – це дизельні локомотиви, більшість з яких було побудовано ще 40-50 років тому.

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