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Японці створили сонячні панелі, які можуть замінити вікна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Японці створили сонячні панелі, які можуть замінити вікна
Такі сонячні панелі можна використовувати як скло
фото з відкритих джерел

Винахід допоможе збільшити енергоефективність будівель

Група дослідників із Японії представила незвичайні, майже невидимі сонячні електростанції. Вони пропускають світло та встановлюються замість звичайних вікон, пише finance.ua.

Конструкція працює не менш ефективно, ніж звичні нам сонячні панелі, розповіли автори дослідження.

Загроза зміни клімату, а також те, що енергоносії часто стають інструментом зовнішньополітичного тиску, змушує вчених шукати нові джерела отримання та збереження енергії.

Інженери з Університету Тохоку під керівництвом Тошіяка Като знайшли інше цікаве рішення, цього разу для отримання енергії. Вони створили повністю прозорі сонячні панелі, що пропускають світло та акумулюють при цьому енергію для подальшого застосування.

Група Като також повідомила, що цю технологію можна використовуватидля створення більш масштабних ефективних і прозорих сонячних батарей.

Нагадаємо, місто Чаочжоу в китайській провінції Гуандун має намір побудувати морську вітряну електростанцію настільки велику і потужну, що вона зможе виробляти більше енергії, ніж усі електростанції Норвегії разом узяті.

Теги: Японія технології альтернативна енергетика

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