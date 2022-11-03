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«Зелена» енергетика. Греція заявила про дивовижне досягнення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Зелена» енергетика. Греція заявила про дивовижне досягнення
Греки можуть на повну використовувати сонячну енергію
фото з відкритих джерел

Європейські країни пришвидшують перехід від викопного палива до дешевої «зеленої» електроенергії

Греція протягом п'яти годин забезпечувала всі енергетичні потреби на 100% завдяки відновлювальним джерелам енергії. В грецькому екологічному центрі Green Tank назвали це рекордом оптимізму щодо переходу на «чисту» енергію, відмови від викопного палива та забезпечення енергетичної достатності, повідомляє Екополітика.

В IPTO зазначили, що «зелена» генерація досягла рекордного рівня виробництва у 3106 МВт/год, що аналогічно роботі 3 блоків атомних станцій по 1000 МВт. Це сталося у п'ятницю, 7 жовтня.  В Green Tank підкреслили, що з початку 2022 року до серпня на сонячну, вітрову та гідроенергетику припало 46% загальної кількості електроенергії в країні, а у 2021 році цей показник за 8 місяців сягав 42%.

Зауважимо, перехід Греції до чистої енергії був не зовсім простим. Як і інші європейські країни, Греція скоротила свою залежність від російського газу після повномасштабного вторгнення в Україну, збільшивши імпорт скрапленого природного газу (СПГ) для задоволення своїх потреб та збільшила видобуток вугілля, відклавши план декарбонізації.

Греція має на меті більш ніж подвоїти свої потужності «зеленої» енергетики, щоб до 2030 року вони становили принаймні 70% її енергетичного балансу. Для досягнення цих цілей уряд прагне залучити близько €30 мільярдів з європейських фондів та приватних інвестицій для модернізації своїх електричних мереж. Хоча Греція планує мати 25 ГВт «зелених» потужностей (наразі є 10 ГВт), аналітики вказують на можливість досягти цих цілей швидше.

Теги: енергетика Греція електроенергія альтернативна енергетика

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