Відновлення енергетичної інфраструктури: «Велика сімка» зобов'язується допомогти Україні
Країни також підтвердили свою непохитну відданість подальшому наданню підтримки Україні
«Група семи» заявила в п'ятницю, що допоможе відновити критично важливу енергетичну і водну інфраструктуру України в умовах ударів російської авіації, що тривають. Про це йдеться у спільній заяві міністрів.
«Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку громадянської стійкості України, організованої Францією та Україною», – йдеться у спільній заяві міністрів за підсумками зустрічі у німецькому місті Мюнстер.
«Ми також вітаємо підсумки Міжнародної конференції експертів, що відбулася 25 жовтня в Берліні, і, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Ми твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у заяві.
«Велика сімка» – Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія також підтвердили «свою непохитну відданість подальшому наданню фінансової, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та юридичної підтримки, яка потрібна Україні».
«Ми вітаємо хоробрість і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією Росії, і ми сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими», – заявили міністри.
Раніше повідомлялось, що країни «Великої сімки» та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту.
Раніше з'явилась інформація, що у Росії серйозні проблеми зі збутом нафти.
Також раніше повідомлялося, що США змінять план обмеження цін на російську нафту.
Експерти прогнозують, що процес дерусифікації енергетичного ринку Європи вже набув незворотного характеру.
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