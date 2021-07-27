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    ЄБРР і компанія «Оператор ГТС України» підписали водневу угоду

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    Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавився українським воднем - ЄБРР і компанія «Оператор ГТС України» підписали водневу угоду

    Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавився українським воднем

    Фото: Reuters

    ЄБРР визначив розвиток «зеленої» економіки одним зі своїх пріоритетів

    Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і компанія «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) підписали угоду про співпрацю в галузі екологічно чистого водню і розвитку ланцюжків його поставок, – повідомляють Elektrovesti.

    «Я дуже радий, що ЄБРР і ОГТСУ співпрацюють для підтримки дій один одного в галузі водню. Україна значною мірою покладається на викопне паливо у всіх секторах своєї економіки, а водень може являти собою гарну альтернативу в рамках декарбонізації і скорочення залежності від викопного палива. Підтримка переходу до «зеленої» економіки наших країн є ключовим пріоритетом для ЄБРР», – сказав керуючий директор ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентер.

    За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, основні виклики на шляху до водневої енергетики полягають в необхідності розробити технології для розширення використання водню, а також у створенні необхідних умов та інфраструктури для його виробництва, транспортування і споживання.

    «Все це вимагає часу, зусиль і співпраці всіх зацікавлених сторін. Ми визнаємо роль природного газу в якості одного з ключових джерел енергії та перехідного палива на шляху до безвуглецевої економіки, який збереже своє значення в цей перехідний період. Наше завдання як оператора газотранспортної системи полягає в підготовці нашої інфраструктури до декарбонізованих енергетичних ринків майбутнього», – зазначив Макогон.

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    Теги: ЄБРР технології Україна ГТС водень
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    ЄБРР і компанія «Оператор ГТС України» підписали водневу угоду