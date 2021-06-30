Євросоюз визнав водневий проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для України

Воднева енергетика України – найперспективніша серед країн-учасниць Енергетичного співтовариства

Енергетичне співтовариство (міжнародна організація, створена ЄС і низкою країн Південно-Східної Європи) визнало науково-дослідний проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для розвитку водневої енергетики в Україні, – повідомляє РГК.

Перспективи розвитку зеленої водневої енергетики в Україні є наймасштабнішими серед всіх країн-учасниць Енергетичного співтовариства. Це один з висновків дослідження «Потенціал реалізації водневих технологій – можливості країн-учасниць», яке опублікував секретаріат Енергоспівтовариства.

«З огляду на розгалужену мережу газової інфраструктури, промисловий сектор і хороші умови для виробництва відновлюваної енергії, Україна має найвищий потенціал розвитку екологічно чистого водню», – йдеться в дослідженні.

В аналізі зазначено, що водневий проект РГК є найбільшою науково-дослідницькою програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості і наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії.

«Для України важливо синхронно з Європою приступити до використання водню. Це завдання-максимум для європейської інтеграції нашої енергетики. Мета нашого водневого проекту ідентична подібними програмами в європейських країнах», – сказав директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

Водневий проект РГК стартував в лютому 2020 року, він розрахований на п'ять років. Дослідження проходять на п'яти спецполігонах – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На тестових майданчиках відтворені реальні моделі газорозподільних мереж областей. РГК фінансує проект, проведення експериментів і роботу всіх наукових лабораторій.