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    Євросоюз визнав водневий проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для України

    нова енергія
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    Воднева ділянка навчально-тренувального полігону АТ &laquo;Волиньгаз&raquo; Фото: Регіональна газова компанія &nbsp; - Євросоюз визнав водневий проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для України

    Воднева ділянка навчально-тренувального полігону АТ «Волиньгаз»

    Фото: Регіональна газова компанія

     

    Воднева енергетика України – найперспективніша серед країн-учасниць Енергетичного співтовариства

    Енергетичне співтовариство (міжнародна організація, створена ЄС і низкою країн Південно-Східної Європи) визнало науково-дослідний проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для розвитку водневої енергетики в Україні, – повідомляє РГК.

    Перспективи розвитку зеленої водневої енергетики в Україні є наймасштабнішими серед всіх країн-учасниць Енергетичного співтовариства. Це один з висновків дослідження «Потенціал реалізації водневих технологій – можливості країн-учасниць», яке опублікував секретаріат Енергоспівтовариства.

    «З огляду на розгалужену мережу газової інфраструктури, промисловий сектор і хороші умови для виробництва відновлюваної енергії, Україна має найвищий потенціал розвитку екологічно чистого водню», – йдеться в дослідженні.

    В аналізі зазначено, що водневий проект РГК є найбільшою науково-дослідницькою програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості і наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії.

    «Для України важливо синхронно з Європою приступити до використання водню. Це завдання-максимум для європейської інтеграції нашої енергетики. Мета нашого водневого проекту ідентична подібними програмами в європейських країнах», – сказав директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

    Водневий проект РГК стартував в лютому 2020 року, він розрахований на п'ять років. Дослідження проходять на п'яти спецполігонах – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На тестових майданчиках відтворені реальні моделі газорозподільних мереж областей. РГК фінансує проект, проведення експериментів і роботу всіх наукових лабораторій.

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    Теги: ЄС енергетика Україна РГК водень
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    Євросоюз визнав водневий проект Регіональної газової компанії найбільш значущим для України