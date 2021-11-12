Китайський водневий дрон почнуть використовувати у Північному морі

Пріоритети – морська промисловість та офшорна вітрова енергетика

Китайська компанія Doosan Mobility Innovation представила водневий безпілотний літальний апарат другого покоління DS30W. Демонстрація дрону відбулася у Парку інновацій у галузі нових та ефективних морських технологій Нідерландів (METIP) на замовлення голландської компанії DroneQ Robotics, яка працює в галузі авіакосмічної промисловості, – повідомляє H2 View. Нідерланди

У рамках підписаної угоди про співпрацю між Doosan Mobility Innovation, DroneQ Robotics та METIP буде проведено спільне дослідження щодо використання водневого безпілотника у морській промисловості та офшорній вітровій енергетиці. Зокрема, для інспекції трубопроводів, пошукових операцій та транспортування термінових вантажів до морських установок.

Водень визнано ключовим джерелом палива для безпілотних літальних апаратів. Головним чином через можливість подолати досить великі відстані.

«Водневий дрон другого покоління від Doosan Mobility International має час польоту дві години і стійкий до несприятливих погодних умов, що робить його ідеальним для складних завдань у морі», – сказав співзасновник DroneQ Robotics Джон Троч.

«Інноваційні, ефективні, безпечні та стійкі рішення з використанням нових перспективних технологій роблять істотний внесок у успішний перехід до нової енергетики в Північному морі», – сказав у свою чергу менеджер проєктів у METIP Джон Спі.