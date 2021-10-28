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    QatarEnergy i Shell розвиватимуть водневі проєкти в Лондоні

    нова енергія
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    Саад Шеріда Аль-Каабі i Бен Ван Берден під час підписання договору - QatarEnergy i Shell розвиватимуть водневі проєкти в Лондоні

    Саад Шеріда Аль-Каабі i Бен Ван Берден під час підписання договору

    Фото: QatarEnergy

    Перевага надаватиметься насамперед промисловості i транспорту

    QatarEnergy та Shell підписали договір про співпрацю щодо реалізації в лондонському мегаполісі різних водневих проєктів. Таким чином Лондон може значно розширити свої водневі можливості за рахунок припливу екологічно чистого енергоносія з Катару, – повідомляє H2 View.

    Співпраця буде спрямована на створення водневих можливостей у ключових секторах економіки, які екологічно чистий енергоносій може декарбонізувати. Зокрема, це промисловість, хімічне виробництво та транспортний сектор.

    «Ця угода зміцнює довгострокове i стратегічне партнерство між QatarEnergy та Shell, i створює життєздатний шлях для інновацій та інвестицій у галузі низьковуглецевого палива i технологій в енергетичному секторі Великобританії. Сьогоднішній договір ґрунтується на прагненні QatarEnergy забезпечити надійний доступ до чистішої енергії у всьому світі», – сказав державний міністр з питань енергетики i президент QatarEnergy Саад Шеріда Аль-Каабі.

    «Я радий зміцненню і так міцних відносин з QatarEnergy. Водень відіграватиме важливу роль у наданні допомоги суспільству у досягненні чистого нуля. Досвід QatarEnergy у співпраці з Shell підтримає енергетичний перехід Великобританії», – сказав у свою чергу генеральний директор Royal Dutch Shell Бен Ван Берден.

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    Теги: промисловість Велика Британія водень
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    QatarEnergy i Shell розвиватимуть водневі проєкти в Лондоні