Компанія Hyzon Motors відкриває штаб-квартиру в Австралії

Штаб-квартира допоможе компанії в освоєнні ринків Австралії, Нової Зеландії та Океанії

Компанія з виробництва комерційних автомобілів з нульовим рівнем викидів Hyzon Motors заявила про створення своєї нової штаб-квартири в Мельбурні, столиці австралійського штату Вікторія та другому за величиною місті країни, – повідомляє H2 View.

Головна штаб-квартира Hyzon Motors знаходиться у Сінгапурі. Керівництво компанії зазначає, що для неї створення штаб-квартири в Мельбурні – один із ключових етапів розвитку на даний момент, це допоможе Hyzon рости на ринках Австралії, Нової Зеландії та Океанії, i підтримувати існуючі проекти та ініціативи в цьому регіоні.

Після завершення будівництва нової штаб-квартири в Мельбурні об'єкт складатиметься з корпоративних офісів, виставкового залу, складу та невеликого складального підприємства. Передбачається, що воно створить понад 100 нових робочих місць. Hyzon Motors вже підписала партнерські угоди з Королівським автомобільним клубом штату Вікторія, а також з місцевою компанією екстреної допомоги на дорогах.

«Ми зосереджені на створенні нових робочих місць, нових виробничих та технологічних потужностей та фундаментально нової промисловості в Австралії та Новій Зеландії, які стануть основою екологічно чистого майбутнього для регіону. Ми вже приступив до роботи в регіоні, із запланованими на 2022 рік постачаннями автобусів, сміттєвозів, тягачів та автопоїздів», – сказав керуючий директор Hyzon Motors в Австралії Джон Еджлі.