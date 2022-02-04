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    Компанія Hyzon Motors відкриває штаб-квартиру в Австралії

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    Водневі автопоїзди Hyzon знайшли для себе другу батьківщину - Компанія Hyzon Motors відкриває штаб-квартиру в Австралії

    Водневі автопоїзди Hyzon знайшли для себе другу батьківщину

    Фото: Hyzon Motors

    Штаб-квартира допоможе компанії в освоєнні ринків Австралії, Нової Зеландії та Океанії

    Компанія з виробництва комерційних автомобілів з нульовим рівнем викидів Hyzon Motors заявила про створення своєї нової штаб-квартири в Мельбурні, столиці австралійського штату Вікторія та другому за величиною місті країни, – повідомляє H2 View.

    Головна штаб-квартира Hyzon Motors знаходиться у Сінгапурі. Керівництво компанії зазначає, що для неї створення штаб-квартири в Мельбурні – один із ключових етапів розвитку на даний момент, це допоможе Hyzon рости на ринках Австралії, Нової Зеландії та Океанії, i підтримувати існуючі проекти та ініціативи в цьому регіоні.

    Після завершення будівництва нової штаб-квартири в Мельбурні об'єкт складатиметься з корпоративних офісів, виставкового залу, складу та невеликого складального підприємства. Передбачається, що воно створить понад 100 нових робочих місць. Hyzon Motors вже підписала партнерські угоди з Королівським автомобільним клубом штату Вікторія, а також з місцевою компанією екстреної допомоги на дорогах.

    «Ми зосереджені на створенні нових робочих місць, нових виробничих та технологічних потужностей та фундаментально нової промисловості в Австралії та Новій Зеландії, які стануть основою екологічно чистого майбутнього для регіону. Ми вже приступив до роботи в регіоні, із запланованими на 2022 рік постачаннями автобусів, сміттєвозів, тягачів та автопоїздів», – сказав керуючий директор Hyzon Motors в Австралії Джон Еджлі.

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    Теги: автопром Австралія водень
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    Компанія Hyzon Motors відкриває штаб-квартиру в Австралії