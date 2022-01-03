У Шотландії прискорилася розробка водневих вантажівок

Hydrogen Vehicle Systems отримала додатково $66 тис. на свої дослідження

Шотландська компанія Hydrogen Vehicle Systems (HVS) отримала додаткову підтримку від Scottish Enterprise та Transport Scotland, щоб прискорити розробку інноваційного вантажного автомобіля з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

Фінансова допомога на загальну суму 50 тис фунтів стерлінгів ($66 тис.) буде використана для підтримки розробки вантажівки на водневих паливних елементах, яка може допомогти декарбонізувати шотландський сектор автомобільних транспортних перевезень.

У зв'язку з тим, що до кінця десятиліття в Британії будуть введена заборона на бензин та дизельне паливо, компанія HVS просуває рішення з нульовим рівнем викидів з електричними та водневими варіантами вантажних автомобілів.

«Наше дослідження спрямоване на сприяння декарбонізації сектора автомобільних вантажоперевезень. Нова вантажівка з водневим двигуном матиме паритетні характеристики з дизельним двигуном щодо великого корисного навантаження, дальності поїздок та швидкої дозаправки», – сказав генеральний директор Hydrogen Vehicle Systems Джавад Хуршид.

«Ми підтримуємо проекти створення важких транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. HVS – одне з підприємств, що отримали нашу підтримку. І ми раді брати участь у реалізації амбітних планів цієї компанії щодо декарбонізації сектора автомобільних перевезень у Шотландії та в усьому світі», – сказав у свою чергу керівник відділу переходу на низьковуглецеві технології Scottish Enterprise Енді Макдональд.