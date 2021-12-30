Hyzon Motors постачатиме водневі вантажівки на Тайвань

Перші поставки вантажівок Hyzon розпочнуться у 2022 році

Інноваційні вантажні автомобілі американської компанії Hyzon Motors, що працюють на водневих паливних елементах, вийдуть на ринок Тайваню в рамках нового меморандуму про взаєморозуміння, який підписаний з тайванською MiTAC-Synnex Group, – повідомляє H2 View.

Впровадження на тайванський ринок автомобілів із водневим двигуном стане значним кроком уперед у декарбонізації транспортного сектора країни та дасть поштовх для розвитку водневої економіки. Перші замовлення від муніципалітетів та приватного бізнесу Тайваню розпочнуться у 2022 році.

«Партнерство з MiTAC-Synnex дозволяє нам розширити свою важливу роботу з декарбонізації важкого автомобільного транспорту на Тайвані та перевести на водневе паливо всі комерційні вантажні перевезення», – сказав генеральний директор та співзасновник компанії Hyzon Motors Крейг Найт.

«За останні 60 років MiTAC-Synnex зарекомендувала себе як успішна компанія, будучи лідером в інноваціях у багатьох галузях. Співпрацюючи з Hyzon, ми розширюємо свої зобов'язання щодо скорочення викидів та забруднення повітря на Тайвані», – сказав у свою чергу голова та директор зі стратегії MiTAC-Synnex Group Метью Міау.