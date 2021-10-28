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    Daimler Truck і BP разом перекладатимуть вантажівки на водневе паливо

    нова енергія
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    Автомобільний та нафтогазовий гіганти знайшли водневу точку зіткнення - Daimler Truck і BP разом перекладатимуть вантажівки на водневе паливо

    Автомобільний та нафтогазовий гіганти знайшли водневу точку зіткнення

    Фото: elektrovesti.net

    Розгортання парку водневих вантажівок відбуватиметься одночасно з будівництвом водневих заправок

    Нафтогазова компанія ВР (раніше – British Petroleum) та виробник вантажних автомобілів Daimler Truck підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб прискорити впровадження водневої мережі автозаправок та підтримати впровадження технологій декарбонізації вантажного транспорту Великобританії, – повідомляють Elektrovesti.

    Компанії мають намір випробувати як розвиток водневої заправної інфраструктури, так і запровадження вантажівок на водневих паливних елементах в країні.

    Відповідно до меморандуму, BP оцінить здійсненність проєктування, будівництва, експлуатації та постачання мережі до 25 водневих заправних станцій по всій Великій Британії до 2030 року. Ці станції будуть забезпечуватися зеленим воднем.

    Daimler Truck планує постачати вантажівки на водневих паливних елементах своїм британським клієнтам із 2025 року. Компанія віддає перевагу рідкому водню – у цьому стані енергоносій має набагато більшу щільність, ніж газоподібний водень і в результаті баки вантажівки на паливних елементах, які використовують рідкий водень, значно менші.

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    Теги: вантажівки Меморандум Велика Британія водень
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    Daimler Truck і BP разом перекладатимуть вантажівки на водневе паливо