В Австралії представлена перша поліцейська машина з водневим двигуном

Автомобіль використовуватиметься відділом боротьби з домашнім та сімейним насильством

У місті Брісбен, столиці австралійського штату Квінсленд, представлений поліцейський автомобіль на водневих паливних елементах Hyundai Nexo. Він використовуватиметься відділом боротьби з домашнім та сімейним насильством місцевої поліцейської служби, – повідомляє H2 View.

Австралія досить швидко розширює свою водневу транспортну інфраструктуру, а уряд Квінсленду 13 грудня оголосив про намір декарбонізувати всі комунальні послуги. Хоч поліція і не належить до комунальників, і в неї поки що лише один водневий автомобіль, влада штату впевнена, що він позитивно вплине на декарбонізацію поліцейських сил у майбутньому.

«Важливо зазначити, що електромобілі на водневих паливних елементах пропонують надшвидку заправку та високу ефективність – вони мають більший запас ходу, ніж звичайні варіанти з акумуляторами. Nexo встановила у травні цього року рекорд, проїхавши 887 км без підзарядки, Hyundai повідомляє нам, що це перша поліцейська машина на паливних елементах у південній півкулі», – сказав міністр поліції Квінсленду Марк Райан.

«Поліція штату перевірятиме нову водневу технологію, спочатку заправляючись паливом у дослідному центрі, а потім i на першій комерційній водневій заправці, – сказав у свою чергу міністр енергетики, відновлюваних джерел енергії та водню Квінсленду Мік де Бренні.