У 2021 році продажі водневих легкових автомобілів зросли майже вдвічі

Загальний обсяг продажу авто на водневих паливних елементах зріс на 82%

За інформацією британської дослідницької компанії IDTechEx, минулого року було зафіксовано рекордні обсяги продажів легкових електромобілів на водневих паливних елементах. У порівнянні з 2020 роком вони виросли на 82%, – повідомляють Elektrovesti.

В даний час на світовому ринку пропонуються лише дві моделі легкових автомобілів на водневих паливних елементах – це Toyota Mirai та Hyundai Nexo. У 2021 році ще трохи продавалася Honda Clarity, але автовиробник припинив виробництво цієї водневої моделі у серпні минулого року, з посиланням на відсутність водневої інфраструктури та слабкий попит.

З випуском Mirai другого покоління світові продажі автомобілів Toyota на водневих паливних елементах збільшилися більш ніж утричі, з 1770 автомобілів у 2020 році до 5918 автомобілів у 2021 році. Так само Hyundai встановив новий рекорд, збільшивши продаж водневих авто на 42%, до 9620 автомобілів.

Як зазначає IDTechEx, вражаюче зростання продажів водневих автомобілів було досягнуто багато в чому завдяки значним знижкам та субсидіям. Наприклад, у Каліфорнії автомобіль Toyota Mirai був доступний зі знижкою 65% від прейскуранта. Виробник пропонує знижку у розмірі $20 тис. доларів на додаток до федеральних та місцевих податкових пільг, які становлять ще $12,5 тис.

Аналогічна ситуація із Hyundai. З 9620 водневих моделей Nexo, проданих у всьому світі в 2021 році, 88% припало на Південну Корею. Продаж кожного автомобіля (офіційна ціна $60 тис) підтримувалась субсидією у розмірі близько $30 тис.